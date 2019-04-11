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Активиста Финькевича судят за "кражу топлива", на суд приехало БТ

11.04.2019 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суде Заводского района Минска начался суд над общественным активистом Артуром Финькевичем. Как передает Радио "Свобода", парня обвиняют в мелкой краже — это административная статья.



Сам Финькевич убежден, что против него готовится информационная провокация, поскольку на суд приехали съемочные группы практически всех государственных телеканалов.

Парень рассказал, что заправил машину у дальнего родственника — залил 20 литров топлива. "Человека задержали, надавили, чтобы меня оговорил — мол, это я заставлял его продавать. Я, естественно, никого не заставлял, даже не знал, где и кем он работает — виделись всего два раза в жизни. Мне предложили — я купил, не зная происхождения того топлива", — рассказал Финькевич.

Он считает, что давление на него связано с начатым сбором подписей за закрытие свалки в Прудище под Колядичами.


Финькевич говорит, что его родственника пугали уголовным делом. Но пообещали переквалифицировать дело в административное, если он "разделит ответственность".

По итогам заседания протокол отправлен на доработку — у судьи вызвала сомнения виновность Финькевича. Когда процесс продолжат, неизвестно.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Заводского района Минска начался суд над общественным активистом Артуром Финькевичем. Как передает Радио "Свобода", парня обвиняют в мелкой краже — это...
 
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