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Активиста Финькевича судят за "кражу топлива", на суд приехало БТ
Источник материала: Партизан
В суде Заводского района Минска начался суд над общественным активистом Артуром Финькевичем. Как передает
Сам Финькевич убежден, что против него готовится информационная провокация, поскольку на суд приехали съемочные группы практически всех государственных телеканалов.
Парень рассказал, что заправил машину у дальнего родственника — залил 20 литров топлива. "Человека задержали, надавили, чтобы меня оговорил — мол, это я заставлял его продавать. Я, естественно, никого не заставлял, даже не знал, где и кем он работает — виделись всего два раза в жизни. Мне предложили — я купил, не зная происхождения того топлива", — рассказал Финькевич.
Он считает, что давление на него связано с начатым сбором подписей за закрытие свалки в Прудище под Колядичами.
Финькевич говорит, что его родственника пугали уголовным делом. Но пообещали переквалифицировать дело в административное, если он "разделит ответственность".
По итогам заседания протокол отправлен на доработку — у судьи вызвала сомнения виновность Финькевича. Когда процесс продолжат, неизвестно.
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В суде Заводского района Минска начался суд над общественным активистом Артуром Финькевичем. Как передает Радио "Свобода", парня обвиняют в мелкой краже — это...
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