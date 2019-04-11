







Сам Финькевич убежден, что против него готовится информационная провокация, поскольку на суд приехали съемочные группы практически всех государственных телеканалов.





Парень рассказал, что заправил машину у дальнего родственника — залил 20 литров топлива. "Человека задержали, надавили, чтобы меня оговорил — мол, это я заставлял его продавать. Я, естественно, никого не заставлял, даже не знал, где и кем он работает — виделись всего два раза в жизни. Мне предложили — я купил, не зная происхождения того топлива", — рассказал Финькевич.





Он считает, что давление на него связано с начатым сбором подписей за закрытие свалки в Прудище под Колядичами.









Финькевич говорит, что его родственника пугали уголовным делом. Но пообещали переквалифицировать дело в административное, если он "разделит ответственность".





По итогам заседания протокол отправлен на доработку — у судьи вызвала сомнения виновность Финькевича. Когда процесс продолжат, неизвестно.