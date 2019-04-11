Литва обещает каждому жителю 1000 евро за отказ от старого авто

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"Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая цифра должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и покупке нового", - сказал министр Кястутис Мажейка.





В рассмотренных Кабмином Литвы в среду мероприятиях по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить из госбюджета 30 млн евро.





Жители, которые отказались от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на общественный транспорт.







