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Литва обещает каждому жителю 1000 евро за отказ от старого авто

11.04.2019 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр окружающей среды Литвы сообщил, что после утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов жителям за отказ от старого автомобиля можно будет выплачивать тысячу евро в рамках поощрения покупки нового авто.

Об этом сообщает Delfi.

"Нужно помочь людям отказаться, и мы считаем, что эта мотивирующая цифра должна быть около тысячи евро, при отказе от старого автомобиля и покупке нового", - сказал министр Кястутис Мажейка.

В рассмотренных Кабмином Литвы в среду мероприятиях по сокращению загрязняющих выбросов на такое финансовое поощрение предусмотрено выделить из госбюджета 30 млн евро.

Жители, которые отказались от загрязняющих автомобилей, также смогут получить льготы на общественный транспорт.


Органам самоуправления, которые приобрели общественный транспорт, работающий на природном газе или водороде, также будет выделено по 30 млн евро.

Органам самоуправления пяти крупнейших городов и курортов, которые ввели системы, ограничивающие движение транспортных средств, работающих на дизельном топливе, планируют выделить поощрение в размере 20 млн евро.

Финансовую помощь также планируется выделить жителям, которые заменят дровяные печи на тепловые насосы или подключатся к системам централизованного отопления.

 
 
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Министр окружающей среды Литвы сообщил, что после утверждения плана сокращения загрязняющих выбросов жителям за отказ от старого автомобиля можно будет...
 
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