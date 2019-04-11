Белсату вернули конфискованную технику









В Следственном комитете сообщили, что обыск проводился в рамках уголовного дела по ст. 188 УК — «Клевета». Утром 9 апреля в 8:55 работники МЧС хотели спилить дверь в минском офисе «Белсат», но представитель телеканала Николай Дебело решил спасти имущество от ущерба и открыл дверь.





Милиционеры тогда забрали все носители информации и компьютеры, но вскоре их вернули.













«Мы, конечно, рады, что нам вернули аппаратуру. Но остается вопрос, а зачем вообще было ее забирать? Эта проверка ничего нового в дело не внесла. Мы же не отказываемся, что сделали ошибку. Здесь все детально ясно. Да, мы ошиблись, но извинились и напечатали опровержение. Зачем была эта аппаратура и что она могла внести в дело — непонятно. Мы радуемся, что следователи опомнились и вернули нам аппаратуру», — рассказал заместитель директора телеканала «Белсат» Алексей Диковицкий.









Напомним, 9 апреля в офисе телеканала прошел обыск. Следователи забрали 5 компьютеров. Телеканал еще в 2018 году написал о задержании генерала Шведа, а это оказалось неправдой.