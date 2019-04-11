ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белсату вернули конфискованную технику

11.04.2019 21:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компьютеры, а также носители информации, которые милиционеры забрали во время обыска в Минском офисе «Белсата», следователи вернули через два дня, сообщает телеканал.



В Следственном комитете сообщили, что обыск проводился в рамках уголовного дела по ст. 188 УК — «Клевета». Утром 9 апреля в 8:55 работники МЧС хотели спилить дверь в минском офисе «Белсат», но представитель телеканала Николай Дебело решил спасти имущество от ущерба и открыл дверь.

Милиционеры тогда забрали все носители информации и компьютеры, но вскоре их вернули.



«Мы, конечно, рады, что нам вернули аппаратуру. Но остается вопрос, а зачем вообще было ее забирать? Эта проверка ничего нового в дело не внесла. Мы же не отказываемся, что сделали ошибку. Здесь все детально ясно. Да, мы ошиблись, но извинились и напечатали опровержение. Зачем была эта аппаратура и что она могла внести в дело — непонятно. Мы радуемся, что следователи опомнились и вернули нам аппаратуру», — рассказал заместитель директора телеканала «Белсат» Алексей Диковицкий.


Напомним, 9 апреля в офисе телеканала прошел обыск. Следователи забрали 5 компьютеров. Телеканал еще в 2018 году написал о задержании генерала Шведа, а это оказалось неправдой.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компьютеры, а также носители информации, которые милиционеры забрали во время обыска в Минском офисе «Белсата», следователи вернули через два дня,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ласковый гусь гуляет по Уручью и пристаёт к прохожим. Видеофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика