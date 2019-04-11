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Китайская компания готовит седан, над которым работал белорусский дизайнер

11.04.2019 21:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже в следующий понедельник, 15 апреля, китайская компания Hanteng Auto проведет презентацию концепта Red One. Накануне китайцы распространили официальные тизеры шоу-кара, который широкой общественности покажут на грядущем Шанхайском автосалоне.
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Примечателен этот автомобиль тем, что над его экстерьером работал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, больше известный как автор облика всех модификаций пресловутого "Ё-мобиля". Об этом сообщает портал drom.ru, которому даже удалось взять небольшое интервью у нашего соотечественника, выяснив кое-какие подробности о машине.

Red One - это не абстрактная дизайнерская фантазия, а прототип реального электрического седана, который появится в продаже в 2020 году. По размеру и характеристикам машина близка к Tesla Model 3. Компоновку и точные параметры автомобиля Трофимчук не раскрывает, но говорит, что электромобиль будет "не хуже Tesla".



Дизайн серийной машины будет несколько проще, чем у концепта, немного изменятся пропорции. Но все визуальные идеи так или иначе сохранятся. В концепт-каре не успели сделать салон, поэтому в Шанхае машину покажут с закрытыми дверями и затонированными стеклами. Но, как говорит Андрей, салон получился удачным, спокойным, без новомодных гипертрофированных "планшетов".



 
 
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Уже в следующий понедельник, 15 апреля, китайская компания Hanteng Auto проведет презентацию концепта Red One. Накануне китайцы распространили официальные тизеры шоу-кара,...
 
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