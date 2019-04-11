Китайская компания готовит седан, над которым работал белорусский дизайнер

Примечателен этот автомобиль тем, что над его экстерьером работал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, больше известный как автор облика всех модификаций пресловутого "Ё-мобиля". Об этом сообщает портал drom.ru, которому даже удалось взять небольшое интервью у нашего соотечественника, выяснив кое-какие подробности о машине.





Red One - это не абстрактная дизайнерская фантазия, а прототип реального электрического седана, который появится в продаже в 2020 году. По размеру и характеристикам машина близка к Tesla Model 3. Компоновку и точные параметры автомобиля Трофимчук не раскрывает, но говорит, что электромобиль будет "не хуже Tesla".













Дизайн серийной машины будет несколько проще, чем у концепта, немного изменятся пропорции. Но все визуальные идеи так или иначе сохранятся. В концепт-каре не успели сделать салон, поэтому в Шанхае машину покажут с закрытыми дверями и затонированными стеклами. Но, как говорит Андрей, салон получился удачным, спокойным, без новомодных гипертрофированных "планшетов".







