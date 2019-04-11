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Все когда-либо добытое золото стоит всего 3,4% от совокупной стоимости мировой недвижимости
Источник материала: Партизан
Совокупная стоимость всей недвижимости мира составляла на конец 2017 года 280,6 трлн долларов.
Из этой суммы жилая недвижимость в мире оценивалась в 220,6 трлн долларов, то есть составляла 78,6% всей недвижимости, пишут
При этом жилая недвижимость в России составляла 2,9 трлн долларов, то есть лишь 1% от стоимости мировой жилой недвижимости. Треть ее, судя по ценам, находится в Москве — 0,87 трлн долларов.
По информации CRE, на Северную Америку приходится лишь 7% всего населения планеты и 22% всего объема жилой недвижимости в ценовом выражении. Схожая картина наблюдается и в Европе: 11% населения и 23% объема жилой недвижимости в ценовом выражении.
Наибольший потенциал роста наблюдается в наименее развитых странах. В Азии стоимость недвижимости уже выросла вслед за увеличением ВВП на душу населения. Наибольший потенциал для роста цен сейчас отмечается в Африке, где национальные экономики и доходы домохозяйств возрастают.
В странах Ближнего Востока и Африки сейчас проживает 19% всего населения Земли, а суммарная стоимость всей расположенной здесь недвижимости составляет лишь 6% от общемирового показателя.
В связи с тем, что большинство мировых домохозяйств являются собственниками недвижимости, лишь 34% всего жилья в мире подходит для инвестирования, то есть может быть сдано в аренду или перепродано между инвесторами.
Для сравнения (по данным Интерфакс,World Bank, CoinMarketCap):
— стоимость всего когда-либо добытого золота — 7,6 трлн $ (3,4% от совокупной стоимости жилья).
— капитализация мирового рынка акций — ~80 трлн $ (на конец 2017).
— капитализация рынка криптовалют — 140,6 млрд $ (на 20 марта 2019).
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Совокупная стоимость всей недвижимости мира составляла на конец 2017 года 280,6 трлн долларов.
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