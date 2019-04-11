Источник материала: Интерфакс

"Транснефть" считает, что состояние белорусских участков нефтепровода "Дружба" можно оценить как удовлетворительное.

Как сообщил "Интерфаксу" советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин, в течение последних нескольких лет "Транснефть-Диаскан" была проведена диагностика двух веток нефтепровода "Дружба". "В целом состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации", - заявил он.

"В случае необходимости "Транснефть" готова предоставить свои возможности для помощи в ликвидации выявленных дефектов", - добавил собеседник.

Ранее в четверг президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости. "Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - сказал А.Лукашенко.

Поручение президента стало реакцией на "некоторые действия российских партнеров", которые А.Лукашенко сравнил с санкциями. В частности, речь шла об ограничениях на поставки в Россию плодоовощной и продовольственной продукции из Беларуси.

Транзит российской нефти в Польшу, Германию, на Украину, в Венгрию, Словакию, Чехию черезБелоруссию обеспечивает принадлежащее государству ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 2018 году предприятием прокачано 60,4 млн тонн нефти, из них 58,8 млн тонн (с учетом 8,8 млн тонн нефти для Мозырского НПЗ - ИФ) - поставки из Российской Федерации. Поставки за рубеж нефти через Беларусь обеспечивают около четверти нефтеэкспорта РФ.

"Транснефть" в начале апреля сообщила о планах Беларуси повысить тариф на транзит российской нефти на 23%. Решение по этому вопросу пока не принято. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков 5 апреля объяснил возможное повышение тарифов на транзит нефти по территории Беларуси затратами на обеспечение его безопасности и экологию.