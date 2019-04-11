ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

11.04.2019 23:46 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

Представители власти, общественных объединений, молодежь, а также непосредственные свидетели – узники фашистских концлагерей возложили цветы к 10-метровому монументу «Врата памяти».

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

Сергей Масляк, глава Администрации Заводского района:
Мы все понимаем, что то, что происходило здесь, что происходило на территории памятника жертвам фашизма, это, конечно, преступление против всего человечества. День памяти этот, день узника призывает нас, в первую очередь, помнить об этом и не забывать о тех страшных днях, которые проходили, можно сказать, не так давно.

Только в Заводском районе сейчас около 200 ветеранов Великой Отечественной и порядка 250 узников концлагерей.

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фонтан на улице Пулихова в Минске засыпали землёй. Что думают об этом минчане?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика