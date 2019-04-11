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Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Представители власти, общественных объединений, молодежь, а также непосредственные свидетели – узники фашистских концлагерей возложили цветы к 10-метровому монументу «Врата памяти».
Сергей Масляк, глава Администрации Заводского района:
Только в Заводском районе сейчас около 200 ветеранов Великой Отечественной и порядка 250 узников концлагерей.
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей,...
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