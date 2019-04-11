Все первые матчи ¼ финала Лиги Европы завершились победами фаворитов

Источник материала: Tut.by

Первые матчи ¼ финала футбольной Лиги Европы не принесли сенсаций, завершившись победами пускай и не везде очевидных фаворитов пар.



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В матче с самой громкой вывеской лондонский «Арсенал» одолел «Наполи» со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. Сначала отличился Рэмзи, а затем Кулибали отправил мяч в собственные ворота.

«Бенфика» со счетом 4:2 выиграла у «Айнтрахта». Хет-триком отметился 19-летний атакующий полузащитник португальцев Жоау Фелиш.

«Челси» в гостях с минимальным счетом одолел пражскую «Славию» благодаря голу Алонсо в концовке встречи.

Наконец, «Валенсия» обыграла на чужом поле соседей из «Вильярреала» — 3:1, забив два гола в компенсированное ко второму тайму время.