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В два раза дешевле конкурентов: полный обзор Xiaomi Mi 9

12.04.2019 00:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вскоре в Беларуси начнутся официальные продажи флагманского смартфона компании Xiaomi — Mi 9. Купить устройство, скорее всего, получится примерно за 1300 рублей. Мы протестировали аппарат и рассказываем, действительно ли у Xiaomi получилось создать полноценного конкурента топовым смартфонам от других производителей с вдвое меньшей ценой.


Красивый градиентный корпус

Внешне Mi 9 наверняка понравится большинству пользователей — наш тестовый смартфон в синем переливающемся цвете смотрится действительно интересно, притягивая на себя взгляды окружающих.

Но при этом назвать дизайн устройства уникальным, наверное, нельзя — неподготовленному покупателю, особенно если смотреть на Mi 9 со стороны дисплея с вырезом-капелькой, с ходу определить модель и компанию-производителя может оказаться сложно.


Впрочем, это можно сказать про большинство современных флагманов — многие из них похожи друг на друга.

Зато говорить о проблемах с качеством сборки Xiaomi Mi 9 не приходится — люфтов или поскрипываний корпуса мы не заметили, смартфон ощущается монолитным, цельным устройством. Короче, с эргономикой у новинки все в порядке.

Несущая рама Mi 9 металлическая, задняя панель сделана из стекла Gorilla Glass 5. Как и в других глянцевых аппаратах, на ней буквально за считаные секунды появляются следы от отпечатков пальцев. Бороться с ними бесполезно, легче надеть на аппарат защитный чехол.


Такой есть в комплекте поставки, права сверхвысоким качеством кейс не отличается. Xiaomi кладет подобные чехлы в коробки к своим же смартфонам с вдвое, а то и втрое меньшей ценой. В том же Xiaomi Mi Mix 3 (наш обзор) комплектный кейс намного лучше.

Еще одна особенность Mi 9 — дополнительная клавиша на левой стороне корпуса. По умолчанию она вызывает Google Ассистент, но на ее двукратное или долгое нажатие можно назначить и другие функции — например, фонарик или камеру.


Из спорных решений в Mi 9 — отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и стереодинамиков. Если первая проблема решается через переходник на USB Type-C (поставляется вместе со смартфоном), то с моноспикером поделать уже ничего не получится. Звучит он неплохо, но в топовом устройстве хотелось бы видеть стереодинамики.

А еще в новинке нет поддержки карт памяти microSD. Технология защиты от воды и пыли также отсутствует. Зато можно установить сразу две nanoSIM-карты.


Оптический сканер отпечатков пальцев

Одним из первых смартфонов производителя, в который встроили экранный оптический сканер отпечатков пальцев, является прошлогодний Mi 8 Pro (обзор). Теперь эта технология перекочевала и в новый Mi 9.


В сравнении с «восьмеркой» скорость распознавания подросла, но эталонной назвать ее, к сожалению, все еще не получается. По нашим наблюдениям, датчик срабатывает примерно семь раз из десяти. В целом пользоваться экранным сканером вполне можно, но обычные (не дисплейные) датчики все еще быстрее.

С разблокировкой по лицу проблем меньше. Днем и в помещениях с сильным искусственным светом функция активирует смартфон меньше чем за секунду. Ночью скорость распознавания через фронтальную камеру ожидаемо снижается. Сказывается отсутствие ИК-излучателя, который использовался в Xiaomi Mi 8 и строил карту лица пользователя.

Прекрасный дисплей

Дисплей Xiaomi Mi 9, на наш взгляд, заслуживает отдельной похвалы. Несмотря на AMOLED-матрицу производства компании Samsung, цвета на панели выглядят естественно, перекосов в слишком насыщенные оттенки нет.


Еще один плюс — отсутствие инверсии белого цвета. В некоторых смартфонах от других производителей при наклоне экраны иногда начинают уходить в желтоватые или синеватые оттенки.

Максимальная яркость экрана Mi 9 составляет около 620 нит. Показатель не рекордный, но вполне достаточный, чтобы разглядеть всплывающее уведомление под прямыми солнечными лучами или прочитать мелкий текст.


Диагональ дисплея составляет 6,39 дюйма, разрешение — 2340 на 1080 точек (403 ppi). Есть поддержка стандартов DCI-P3 и HDR10. В общем, нареканий к экрану Mi 9 у нас нет.

Один из самых быстрых смартфонов на Android

Недавно разработчики популярного бенчмарка AnTuTu назвали Xiaomi Mi 9 самым быстрым смартфоном на Android на сегодня — ему удалось набрать около 370 тысяч баллов. Это больше, чем, например, у Samsung Galaxy S10+ (наш обзор) и Huawei P30 Pro (наш обзор).


В реальной жизни Mi 9 также показывает себя с лучшей стороны — подтормаживаний при отображениях анимаций нет, интерфейс очень отзывчивый. Такое описание подходит и к другим современным флагманским смартфонам от конкурентов, но разница с Mi 9 пускай и не критична, но все же заметна.

А еще мы проверили, не опускается ли мощность смартфона при высокой длительной нагрузке — другими словами, не страдает ли Mi 9 от троттлинга. После нескольких прогонов теста AnTuTu результат Mi 9 в нем не изменился, через 15 минут игры в PUBG на максимально доступных настройках fps также не просел. Корпус нагрелся не очень сильно — держать смартфон в руках было комфортно.

Это говорит о том, что связка процессора Snapdargon 855, графики Adreno 640 и 6 ГБ оперативной памяти сегодня, наверное, является одной из самых сбалансированных и производительных среди всех аналогов. Проверим, когда к нам на тест попадут другие смартфоны с такой же «начинкой».

Не больше одного-полутора дней на одном заряде

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi 9 — 3300 мАч. В независимом тесте автономности западного техноресурса GSMArena смартфон набрал 95 часов. Для сравнения: результат Galaxy S10+ составляет 91 час, Huawei P30 Pro — 100 часов, iPhone Xs Max — 79 часов.

У нас смартфону при полном заряде батареи больше дня активного использования протянуть не получилось. Правда, за это время мы успели установить на гаджет все необходимые для тестирования приложения через Wi-Fi, играли в PUBG, смотрели видео в YouTube и много фотографировали.


Предположим, что без игр (или постоянно активного двойного GPS-модуля), время автономной работы можно растянуть и до полутора дней.

Mi 9 поддерживает ускоренную зарядку Quick Charge 4+ на 27 Вт, но комплектный адаптер питания может выдать максимум 18 Вт. Впрочем, проблемой назвать это не получается — на восполнение заряда от 0 до 100% таким способом тратится чуть более часа.

Еще одна «фишка» Xiaomi Mi 9 — возможность быстрой 20-ватной беспроводной зарядки. В флагманах Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10+ беспроводная зарядка — 15-ватная. Но, как и в случае с 27-ватным проводным адаптером питания, станцию беспроводной подзарядки производитель предлагает покупать отдельно.

Камеры

Основная камера в Xiaomi Mi 9 — тройная. Разрешение первого модуля — 48 Мп (f/1.8), второго суперширокоугольного — 16 Мп (f/2.2), третьего телефото — 12 Мп (f2.2). Это значит, что смартфон может фотографировать как с двукратным увеличением, так и широкой 120-градусной перспективой.

По умолчанию Mi 9 снимает в разрешении 12 Мп. Это нужно для того, чтобы при съемке автоматика объединяла информацию с четырех соседних пикселей 48-мегапиксельного датчика Sony IMX586 и таким образом захватывала больше света и деталей. Если включить функцию искусственного интеллекта (AI), смартфон также будет сам подстраивать яркость и контрастность фотографий.

Ниже — серия фотографий, сделанных на Mi 9 в полностью автоматическом режиме с ИИ днем и вечером. Первый кадр — обычный, второй — с широкой перспективой.
























В рейтинге известного ресурса сравнения фотографий со смартфонов Mi 9 набрал 107 баллов, незначительно уступив флагманам Huawei и Samsung. На наш взгляд, при хорошем освещении фотографии получаются отличного качества — придраться к цветопередаче, детализации картинки или другим параметрам сложно.

На снимки, сделанные при недостатке света, жаловаться также не хочется. Если разница с более дорогими аппаратами ААА-брендов и есть, то увидеть ее получится только при прямом сравнении.

А вот как устройство снимает в портретном режиме с размытием фона. После съемки точку и степень размытия можно настроить отдельно, а также добавить какой-либо эффект вроде световых лучей:




Наконец, снимок с 20-мегапиксельной (f/2.0) фронтальной камеры со всеми включенными «улучшалками» вроде устранения дефектов кожи и изменения полноты лица:


Резюме

Точная дата официального старта продаж Xiaomi Mi 9 в Беларуси пока не называется, но известно, что устройство будет стоить в районе 1300 рублей.


За эти деньги вы получите один из самых мощных смартфонов среди всех конкурентов на сегодня с отличным дисплеем, конкурентоспособной тройной камерой и неплохим временем работы от одного заряда. День-полтора без подключения к розетке аппарат точно выдержит. К тому же есть поддержка ускоренной и беспроводной подзарядки.

Из спорных моментов остановимся на встроенном в дисплей сканере отпечатков пальцев. Им вполне можно пользоваться, но пока датчик срабатывает немного медленнее и не так точно в сравнении с обычными (не экранными) сенсорами. Кроме того, устройство, в отличие от флагманов Samsung, Apple и Huawei, не защищено от воды и пыли и не оснащается стереодинамиками.

Но при этом официальная цена Samsung Galayx S10+ составляет 2599 рублей, Huawei P30 Pro — 2399 рублей, iPhone Xs Max — 3259 рублей.

На наш взгляд, альтернативу Xiaomi Mi 9 может составить все еще не потерявший актуальности Xiaomi Mi 8, который стоит 1099 рублей (в интернете еще дешевле). Конкурентами Mi 9 наверняка станут и Honor 20/Honor 20 Pro, которые еще официально не представлены, но через несколько месяцев, скорее всего, появятся в Беларуси.

За предоставленный на обзор смартфон благодарим официального представителя продукции Xiaomi в Беларуси. Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

 
 
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Смартфон пока официально не продается в Беларуси, но будет стоить около 1300 рублей.
 
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