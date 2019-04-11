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Что в школах сделают с мобильными телефонами и каким будет новый пропускной режим

12.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Теперь доступ в здание школы будет начинаться за 30 минут до начала занятий и заканчиваться спустя 30 минут после их окончания. Это касается как сотрудников, так и учеников, и их родителей.  Планируется ограничить использование мобильников. Также в школах могут появиться охранники и заместители директора по безопасности, пишет tut.by.

Министр образования Игорь Карпенко подписал приказ, который утверждает примерную инструкцию об организации пропускного режима. Согласно ей, в нерабочее время сотрудники школ смогут попасть на рабочее место только на основании докладной записки замдиректора учреждения образования.

 

 

Что в школах сделают с мобильными телефонами и каким будет новый пропускной режим
Снимок носит иллюстративный характер. Фото – Дмитрий Махомет.

 

Круглосуточный доступ в школу разрешается только директору, его заместителю по хозяйственной работе, сторожам и вахтерам, а также персоналу организаций, которые обслуживают школу в аварийных ситуациях.

Инструкция говорит, что посетители школы обязательно должны предъявлять документы, удостоверяющие их личность. После этого сторож или вахтер обязательно регистрируют их визит и его цель.

Служебный транспорт на территорию школы пропускается только после предъявления товарной накладной или путевого листа. Личный транспорт на территорию школы не пропускается.

В школах может быть введен штат охранников и должность заместителя директора по безопасности, сообщает БЕЛТА.

Предполагается ограничить использование мобильных телефонов — ими можно будет пользоваться до и после всех занятий и во время продленки. Для телефонов оборудуют специальные места.

В инструкции утвержден перечень запрещенных в школе вещей и предметов. Это— алкоголь, сигареты (в том числе электронные), огнестрельное и газовое оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, а также их муляжи, холодное оружие (и муляжи), химические и ядовитые вещества, спички, зажигалки, наркотические средства, принадлежности для азартных игр.

 


 
 
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  Теперь доступ в здание школы будет начинаться за 30 минут до начала занятий и заканчиваться спустя 30 минут после их окончания. Это касается как сотрудников, так и...
 
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