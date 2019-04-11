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Сроки проведения вступительной кампании-2019 в белорусских вузах
12.04.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Министерство образования Беларуси определило сроки вступительной кампании в вузы. Подробный календарь смотрите в инфографике ниже.
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Министерство образования Беларуси определило сроки вступительной кампании в вузы. Подробный календарь смотрите в инфографике ниже.
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