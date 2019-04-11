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Сроки проведения вступительной кампании-2019 в белорусских вузах

12.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Министерство образования Беларуси определило сроки вступительной кампании в вузы. Подробный календарь смотрите в инфографике ниже.

 

Сроки проведения вступительной кампании-2019 в белорусских вузах


 
 
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  Министерство образования Беларуси определило сроки вступительной кампании в вузы. Подробный календарь смотрите в инфографике ниже.  
 
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