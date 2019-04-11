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«Хотели дешевое жилье, а попали в долгострой». Дольщики из Смолевичей дошли до замглавы АП

12.04.2019 07:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера дольщики из Смолевичей, которые поверили в перспективность города-спутника и попали в долгострой, пытались встретиться с директором местного УКСа. Но тот от них уехал. Поэтому люди направились в райисполком, где проводил выездной прием замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич. На что жалуются дольщики и что им пообещал глава района в присутствии высокого чиновника из АП — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: Артем Качан

В октябре прошлого года в материале о развитии города-спутника представитель местного УКСа делился планами на ближайший год-два. Перспективы вырисовывались вполне оптимистические. Например, говорилось, что до 2020 года здесь построят 11 многоквартирных домов, школу, детский сад, первый торгово-развлекательный центр, а также начнется реконструкция дороги Р53. В серьезность намерений можно было поверить — на тот момент готовилась к вводу в эксплуатацию девятиэтажка, рядом заложили фундамент дома на 240 квартир. Его планировали сдать в январе 2019 года, и нашлось достаточно желающих в нем построиться.

Что изменилось в «районе для минчан» за полгода? Девятиэтажка до сих пор не заселена, на фундаменте нового дома — лишь первый этаж. Ударными темпами ведется только строительство торгово-развлекательного центра частным застройщиком.


— В прошлом году строительство квартиры в Смолевичах мне показалось очень заманчивым — УКС предложил квартиры по 1150 рублей за «квадрат», — рассказывает Екатерина, которая вложила деньги в строительство нового дома. — Где в Минске такие цены найдешь? Подкупило и то, что рядом озеро, сквер на берегу, до Минска — всего 30 километров. Плюс в СМИ столько статей было о развитии спутника. Подписала договор в сентябре 2018 года — фундамент уже был. Взяла кредит, оплатила по договору. В декабре приезжаю, а там дальше фундамента дело не сдвинулось. А в январе строительство остановили на три месяца. Но мне по кредиту проценты никто не отменял. Вот и получается, что квартиры нет, за съемное жилье и проценты банку плачу. Кто мне это компенсирует?


— А мы заключили договор в апреле 2018 года, — говорит Илья. — Окончание строительства переносилось три раза. По последнему дополнительному соглашению, срок договора продлен до декабря 2019 года. И теперь словам юрисконсульта и директора УКСа о том, что с «завтрашнего дня начинаем строить», «причин для опасений нет» и вообще «в задержке виноваты не мы», верится слабо. А если точнее, мы уже не верим.

В доме почти половина дольщиков — многодетные семьи. Они рассчитывали улучшить свои жилищные условия с помощью госсубсидий и собственных денег.

— Трехкомнатных квартир к моменту подписания договора уже не было, но нам предложили взять «однушку» и «двушку» рядом, чтобы потом объединить, — говорит Анна, мать троих детей. — Сказали, футбольное поле в новой «2+1» закатаете. Мы, как многодетная семья, получили субсидию, добавили своих денег. И продолжаем жить в однокомнатной квартире. Ну и где наше «футбольное поле»?


Ответ из райисполкома

Ответ из УКСа

Терпение дольщиков лопнуло — они затребовали проведение аудита по строительству своего дома, чтобы понять, как тратятся их средства. Для этого они собрались у офиса УКСа, чтобы попасть на прием к директору организации.

— Нас постоянно успокаивают — кому-то даже сказали, что панели проплачены до 5 этажа, закуплены даже окна и прочее. Но этого всего мы не видим. Мы попросили сделать аудиторский отчет — мы, дольщики, имеем на это право по закону, но нам никто его не предоставил.

Но аудиенция в этот раз не состоялась — руководитель организации Андрей Бартось сел в машину и уехал.


— Наверное, на совещание, — сказали собравшиеся, подписали обращение на имя заместителя главы Администрации президента и отправились в райисполком — замглавы Администрации президента Валерий Мицкевич как раз там проводил выездную встречу с гражданами Смолевичей.

В приемной председателя райисполкома изложение сути проблемы заняло не более нескольких минут: люди хотят быть уверены, что строительство дома будет закончено хотя бы в обозначенные в третий раз сроки. Свое коллективное обращение, изложенное на бумаге и подкрепленное подписями, они передали лично в руки чиновнику из АП.


Коллективное обращение

Валерий Мицкевич согласился, что дольщики в сложившейся ситуации несут убытки, и пообещал, что им дадут официальный ответ.

Присутствовавший на встрече председатель райисполкома Михаил Загорцев считает, что в ситуации с долгостроем виноват изготовитель панелей для дома, «Борисовжилстрой», — у предприятия много заказов, и для Смолевичей не успевают вовремя их производить. С его слов, город не выбирал поставщика — его назначили решением облисполкома.

Также он пояснил, что о ситуации руководство области знает и уже проводилось заседание с привлечением Генпрокуратуры — «даже хотели директора домостроительного комбината освободить [от должности]».

А вот по поводу того, что УКС не информирует дольщиков, замглавы администрации пообещал разобраться: «Получат все!». Он заявил, что дом будет сдан в этом году, «даже не в декабре, а в октябре — последний срок». И добавил, что он даже ездит в Борисов на производственные планерки.

А потери, которые несут дольщики, он распорядился подсчитать и возместить. Кроме этого, председатель извинился перед представителями дольщиков за ситуацию, сложившуюся по вине «Борисовжилстроя».

— Теперь будем раз в два месяца информировать дольщиков о ходе строительства, — уверил Михаил Загорцев.

Валерий Мицкевич распорядился, чтобы Миноблисполком взял ситуацию на контроль.

 
Теги: Минск
 
 
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На что жалуются дольщики и что им пообещал глава района в присутствии высокого чиновника из АП - в материале REALTY.TUT.BY.
 
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