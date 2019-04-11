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Растут ставки по российском рублю. А что с долларом и евро? Обзор «коротких» вкладов в валюте

12.04.2019 07:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сегменте валютных депозитов на месяц или на год наметилась тенденция снижения ставок по вкладам в евро, незначительные колебания ставок по долларовым депозитам и рост по российскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда сейчас можно вложить валюту на короткие сроки.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады в долларах

В Банке БелВЭБ появился депозит с месячным сроком размещения, при этом по годовому вкладу банк решил сократить ставку на 0,55% годовых. Продолжил сокращать ставки Банк ВТБ (Беларусь), но теперь уже не на 0,3% как в прошлом месяце, а на 0,8% годовых.

БПС-Сбербанк вернулся к отметке позапрошлого месяца, вернув две десятые доли процента вкладчикам. Также ставки подняли: Банк Дабрабыт (на 0,1% годовых) прошлом поднимал на 0,9% годовых), Технобанк (на 0,25% годовых), Франсабанк (на 0,1% годовых). Все эти банки поднимали ставки по долларовым вкладам и в прошлом месяце.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

1,2%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,7%

безотзывный

Сберегательный вкл@д

12 месяцев

2,8%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,75%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

1,9%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Технобанк

 

е-Спринт

35 дней

1%

отзывный

Отличный

12 месяцев

2,4%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

3,1%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

2,05%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

2,75−3,25%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,6%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,8%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

2,85%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,7%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

3,2%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет плюс

12 месяцев

2,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

1,2%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,7%

безотзывный
Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

12 месяцев

2,8%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,75%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

1,9%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

2,4%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

1%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

2,4%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

3,1%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,7%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

2,05%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

2,75−3,25%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

1,6%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,8%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

2,85%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

2,7%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

3,2%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

2,4%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет плюс

12 месяцев

2,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1,5%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

3%

безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро ставки сохраняют стабильность. Исключение составили ставки по вкладам в Банке БелВЭБ и Банк ВТБ (Беларусь). Первый сократил ставку по годовому вкладу на 0,2% годовых, второй — на 0,6% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Банк БелВЭБ


 

Универсальный

35 дней

0,3%

безотзывный

Сберегательный вкл@д

13 месяцев

1,7%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,3%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

1,8%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Технобанк

 

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

1,2−1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

13 месяцев

2,2%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

0,3%

безотзывный
Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

13 месяцев

1,7%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,3%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

0,1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный фирменный плюс

12 месяцев

1,8%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,25%

безотзывный

Технобанк

е-Спринт

35 дней

0,3%

отзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

РРБ Банк

Infinite

12 месяцев

0,01%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

1,2−1,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

13 месяцев

2,2%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,0%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,1%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля хорошие новости. Белагропромбанк добавил 1% к ставке по годовому вкладу и 0,9% — к ставке по вкладу на месяц. БПС-Сбербанк вернул 0,3% годовых, сделав откат к отметке позапрошлого месяца, как и в долларовом сегменте. Банк Дабрабыт в сумме за полтора месяца поднял ставку на 2% годовых. Технобанк увеличил возможность заработка на 1%.

Банк Решение вышел в этот сегмент, предложив депозит в российских рублях с привлекающей внимание ставкой — 7,6% годовых. Банк ВТБ (Беларусь) тем временем снизил ставку на 0,4% годовых.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

5,85%

безотзывный

Банк БелВЭБ


 

Универсальный

35 дней

3,0%

безотзывный

Персональный

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,75%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

6,4%

безотзывный

Технобанк

 Отличный

12 месяцев

7%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

7,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3,9%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6,25%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

6,3−6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

5,1−5-3%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

13 месяцев

7,6%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

7,0%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка
Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

5,85%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней

3,0%

безотзывный
Банк БелВЭБ

Персональный

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,75%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

6,4%

безотзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

7%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

7,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3,9%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6,25%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

13 месяцев

6,3−6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

12 месяцев

5,1−5-3%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

13 месяцев

7,6%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Оптимальный

12 месяцев

7,0%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,8%

безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

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