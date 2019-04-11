Растут ставки по российском рублю. А что с долларом и евро? Обзор «коротких» вкладов в валюте

В сегменте валютных депозитов на месяц или на год наметилась тенденция снижения ставок по вкладам в евро, незначительные колебания ставок по долларовым депозитам и рост по российскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда сейчас можно вложить валюту на короткие сроки.
Вклады в долларах
В Банке БелВЭБ появился депозит с месячным сроком размещения, при этом по годовому вкладу банк решил сократить ставку на 0,55% годовых. Продолжил сокращать ставки Банк ВТБ (Беларусь), но теперь уже не на 0,3% как в прошлом месяце, а на 0,8% годовых.
БПС-Сбербанк вернулся к отметке позапрошлого месяца, вернув две десятые доли процента вкладчикам. Также ставки подняли: Банк Дабрабыт (на 0,1% годовых) прошлом поднимал на 0,9% годовых), Технобанк (на 0,25% годовых), Франсабанк (на 0,1% годовых). Все эти банки поднимали ставки по долларовым вкладам и в прошлом месяце.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
1,2%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
0,7%
безотзывный
Сберегательный вкл@д
12 месяцев
2,8%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,75%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
1,9%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
1%
отзывный
Отличный
12 месяцев
2,4%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
3,1%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
2,05%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
2,75−3,25%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,6%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,8%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
2,85%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
2,7%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
3,2%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
3%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
1,2%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
0,7%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
12 месяцев
2,8%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,75%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
1,9%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
2,4%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
1%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
2,4%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
3,1%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,7%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
2,05%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
2,75−3,25%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
12 месяцев
1,6%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,8%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
2,85%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
2,7%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
3,2%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
2,4%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет плюс
12 месяцев
2,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1,5%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
3%
безотзывный
Вклады в евро
В сегменте евро ставки сохраняют стабильность. Исключение составили ставки по вкладам в Банке БелВЭБ и Банк ВТБ (Беларусь). Первый сократил ставку по годовому вкладу на 0,2% годовых, второй — на 0,6% годовых.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
0,3%
безотзывный
Сберегательный вкл@д
13 месяцев
1,7%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
0,1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
1,8%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,3%
отзывный
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
1,2−1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,3%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Банк Решение
«Online-решение»
13 месяцев
2,2%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,0%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
Банк БелВЭБ
Универсальный
35 дней
0,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
13 месяцев
1,7%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,3%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
0,1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный фирменный плюс
12 месяцев
1,8%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,25%
безотзывный
Технобанк
е-Спринт
35 дней
0,3%
отзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
РРБ Банк
Infinite
12 месяцев
0,01%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
13 месяцев
1,2−1,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,3%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Банк Решение
«Online-решение»
13 месяцев
2,2%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,0%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,1%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля хорошие новости. Белагропромбанк добавил 1% к ставке по годовому вкладу и 0,9% — к ставке по вкладу на месяц. БПС-Сбербанк вернул 0,3% годовых, сделав откат к отметке позапрошлого месяца, как и в долларовом сегменте. Банк Дабрабыт в сумме за полтора месяца поднял ставку на 2% годовых. Технобанк увеличил возможность заработка на 1%.
Банк Решение вышел в этот сегмент, предложив депозит в российских рублях с привлекающей внимание ставкой — 7,6% годовых. Банк ВТБ (Беларусь) тем временем снизил ставку на 0,4% годовых.