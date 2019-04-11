Растут ставки по российском рублю. А что с долларом и евро? Обзор «коротких» вкладов в валюте

Источник материала: Tut.by

В сегменте валютных депозитов на месяц или на год наметилась тенденция снижения ставок по вкладам в евро, незначительные колебания ставок по долларовым депозитам и рост по российскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, куда сейчас можно вложить валюту на короткие сроки.



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Вклады в долларах

В Банке БелВЭБ появился депозит с месячным сроком размещения, при этом по годовому вкладу банк решил сократить ставку на 0,55% годовых. Продолжил сокращать ставки Банк ВТБ (Беларусь) , но теперь уже не на 0,3% как в прошлом месяце, а на 0,8% годовых.

БПС-Сбербанк вернулся к отметке позапрошлого месяца, вернув две десятые доли процента вкладчикам. Также ставки подняли: Банк Дабрабыт (на 0,1% годовых) прошлом поднимал на 0,9% годовых), Технобанк (на 0,25% годовых), Франсабанк (на 0,1% годовых). Все эти банки поднимали ставки по долларовым вкладам и в прошлом месяце.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 1,2% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

35 дней 0,7% безотзывный Сберегательный вкл@д

12 месяцев 2,8% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,75% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 1,9% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 2,4% безотзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 1% отзывный Отличный

12 месяцев 2,4% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 3,1% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 2,05% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 2,75−3,25% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,6% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,8% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 2,85% безотзывный Банк Решение Online-решение 12 месяцев 2,7% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 3,2% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 2,4% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет плюс 12 месяцев 2,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 1,2% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

35 дней 0,7% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

12 месяцев 2,8% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,75% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 1,9% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 2,4% безотзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 1% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 2,4% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 3,1% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,7% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 2,05% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 2,75−3,25% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 1,6% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,8% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 2,85% безотзывный Банк Решение Online-решение 12 месяцев 2,7% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 3,2% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 2,4% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет плюс 12 месяцев 2,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1,5% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 3% безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро ставки сохраняют стабильность. Исключение составили ставки по вкладам в Банке БелВЭБ и Банк ВТБ (Беларусь) . Первый сократил ставку по годовому вкладу на 0,2% годовых, второй — на 0,6% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней 0,3% безотзывный Сберегательный вкл@д

13 месяцев 1,7% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,3% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 0,1% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 1,8% безотзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,3% отзывный Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 1,2−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,3% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 0,9% безотзывный Банк Решение «Online-решение» 13 месяцев 2,2% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,0% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Банк БелВЭБ Универсальный

35 дней 0,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

13 месяцев 1,7% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,3% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 0,1% безотзывный Идея Банк Валютный фирменный плюс

12 месяцев 1,8% безотзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,25% безотзывный Технобанк е-Спринт

35 дней 0,3% отзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный РРБ Банк Infinite

12 месяцев 0,01% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 1% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 1,2−1,4% безотзывный БТА Банк БТА Мини 35 дней 0,3% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный 12 месяцев 0,9% безотзывный Банк Решение «Online-решение» 13 месяцев 2,2% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 1,0% безотзывный Приорбанк Выше.net 12 месяцев 0,1% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд 1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд 12 месяцев 2% безотзывный

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля хорошие новости. Белагропромбанк добавил 1% к ставке по годовому вкладу и 0,9% — к ставке по вкладу на месяц. БПС-Сбербанк вернул 0,3% годовых, сделав откат к отметке позапрошлого месяца, как и в долларовом сегменте. Банк Дабрабыт в сумме за полтора месяца поднял ставку на 2% годовых. Технобанк увеличил возможность заработка на 1%.

Банк Решение вышел в этот сегмент, предложив депозит в российских рублях с привлекающей внимание ставкой — 7,6% годовых. Банк ВТБ (Беларусь) тем временем снизил ставку на 0,4% годовых.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 5,85% безотзывный Банк БелВЭБ

Универсальный

35 дней 3,0% безотзывный Персональный

12 месяцев 6,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,75% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 6,4% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 7% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 7,5% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 3,9% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6,25% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 6,3−6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 5,1−5-3% безотзывный Банк Решение Формула успеха 13 месяцев 7,6% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 7,0% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,8% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 6% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Фикс 13 месяцев 5,85% безотзывный Банк БелВЭБ Универсальный

35 дней 3,0% безотзывный Банк БелВЭБ Персональный

12 месяцев 6,5% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,75% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 6,4% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 7% безотзывный Белагропромбанк @gro 370 дней 7,5% безотзывный Белагропромбанк @gro 35 дней 3,9% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд 12 месяцев 6,25% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор 13 месяцев 6,3−6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй 12 месяцев 5,1−5-3% безотзывный Банк Решение Формула успеха 13 месяцев 7,6% безотзывный Банк Дабрабыт Оптимальный 12 месяцев 7,0% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход 12 месяцев 6,8% безотзывный Приорбанк Пять звёзд 12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет 12 месяцев 6% безотзывный

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