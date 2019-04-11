Завидуй, Минск! Топ-7 стильных квартир в регионах, где хозяева превзошли дизайнеров

Источник материала: Tut.by

В Минске хватает стильных квартир, где ремонтом занимались дизайнеры или продвинутые хозяева. Самые интересные варианты мы обычно публикуем. Но регионы, поверьте, тоже не отстают. Особенно Брест. REALTY.TUT.BY выбрал семь самых стильных квартир в областных центрах, которым бы и в Минске позавидовали.

1. «Двушка» в Гродно

Квартира площадью 30 квадратных метров расположена на улице Кирова. Хозяева сделали акцент на фактурных стенах с имитацией бетона, оставив местами кирпичную кладку. Но самый шик — это двери и кухня в оттенках сине-голубого. Интерьер получился стильным за счет удачного сочетания двух цветов — серого и голубого.

Цена — 40,4 тысячи долларов в эквиваленте

















2. «Трешка» в Витебске

Квартира площадью 86 квадратных метров расположена в монолитном доме на улице Белобородова. Здесь просто шикарная гостиная с крошечной кухней, которые задают тон всему жилому пространству. Обратите внимание, сколько тут деталей и ярких акцентов.

Цена — 88,4 тысячи долларов в эквиваленте.











3. «Двушка» в Гомеле

Квартира площадью 50 квадратных метров расположена на улице Бородина, 6. В ней нет четкого выраженного одного стиля, но этим она и хороша. Цена — 50,7 тысячи долларов.

















4. «Двушка» в Бресте

Квартира площадью 66 квадратных метров расположена на улице Краснознаменной. Фишка этого жилья — грамотное зонирование пространства, в том числе и при помощи освещения. Цена — 69,8 тысячи долларов в эквиваленте.













5. «Однушка» в Бресте

Квартира площадью 42 квадратных метра расположена на улице Гоголя. В ней есть и элементы лофта, и минимализма. А еще в квартире много дерева, которое дает ощущение уюта и теплоты. Кроме этого, обратите внимание на зонирование пространства — просто шедевр! Цена — 51,3 тысячи долларов.





















6. «Трешка» в Бресте

Квартира площадью 77 квадратных метров расположена на улице Сальникова. Это жилье — удачный пример того, как деталями и мебелью можно разбавить базовый белый цвет. Особенно хороша ванная комната с акцентом на желтом. Цена — 106,9 тысячи долларов.





















7. «Двушка» в Бресте

Квартира площадью 62 квадратных метра находится на улице Гоголя. Фишка этого жилья — стильная кухня с обеденной зоной. Цена — 70 тысяч долларов в эквиваленте.











