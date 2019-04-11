Самые космические идеи на уикенд 12 - 14 апреля. Рекомендуют минчане и редакция

Источник материала: Tut.by

А вот и гид по лучшим мероприятиям на выходные подоспел. AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех ивентов на уикенд: в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — мы выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 8 по 11 апреля. Какие идеи оказались самыми популярными среди минчан?

На этот раз мы решили включить в гид по выходным не только то, что активно просматривали столичные читатели, но и ивенты, которые пришлись особенно по вкусу нашей редакции.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке

Попасть на космический концерт — Луна



Фото: vk.com/official_luna

Ретроманка Луна — пожалуй, самое хрупкое и нежное, что вообще могло случиться в индустрии поп-музыки. Концерты певицы — это не пафосные клубные тусовки, а скорее школьные дискотеки в босоножках с белыми носочками. И очевидный кивок в сторону ностальгии по вашим 90-м. Из гиперстеба ее творчество переросло в жанр «заколдованных снов» и какого-то космоса. Вы будете смеяться, но в Минске Луна выступит аккурат в День космонавтики.

Выбор редакции: бритая голова, капюшон из медведя и незабываемый голос — 12 апреля в 20.00 в Беларуси впервые выступит Kovacs . Чем эта девушка прекрасна, можно почитать тут .

Все концерты в Минске и регионах

Открыть для себя новый Минск — Фест экскурсоводов



На одном из прошлых фестов. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: 13 — 14 апреля, с 9.00. Где: в Минске. Сколько: бесплатно.

В эти выходные в Минске стартует уже десятый Фест экскурсоводов. Вообще, в рамках фестиваля пройдут около 300 активностей, в столице — сразу 100 авторских экскурсий, детских мероприятий и квестов. Программа огроменная! Вы можете выбрать три экскурсии на один день феста, не больше — с этим строго. Надевайте самую удобную обувь и на всякий случай прихватите с собой зонт. Кстати, нужно зарегистрироваться .

Выбор редакции: если вас хлебом не корми — дай пошопиться в выходные, тогда рекомендуем уже полюбившийся минчанам «Горошек маркет» — он пройдет в ТЦ «Момо» , ТЦ «Галилео» и ТЦ «Скала» , тут уж кому куда ближе. Все выходные и совершенно бесплатно можно поискать подарки, авторские открытки, украшения, предметы интерьера, милые вещицы ручной работы, игрушки и куклы — красота!

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Взять квиток на пластический спектакль — «Мама»



Фото: vk.com/territoriakinovk

Когда: 13 апреля, 19.00. Где: ул. Туровского, 2 — 105. Сколько: 10 рублей.

Запасайтесь носовыми платками! «Мама» — это пластический спектакль без единого слова с использованием техники театра теней. Он рассказывает историю о каждой маме на земле, не спавшей ночами от волнения за своих детей. А еще о каждой девочке, которая протестует, рвется на свободу от запретов и ограничений, а в итоге оказывается на месте мамы. Как заказать билеты, мы расскажем тут .

Выбор редакции: на «Стражей Тадж-Махала» квитков все равно уже нет. Поэтому делимся подборкой визитных карточек минских театров для самых прозорливых — все-таки в Минске билеты в театр с сегодня на завтра взять ну никак не получится.

Лучшее в минских театрах

Угореть на стендапе в «Кубе»



Фото: vk.com/standupvcube

Когда: 13 апреля, 20.00. Где: Куба Бар . Сколько: бесплатно.

Каждую субботу в Минске проходит ставший брендом «Стендап в Кубе». Это мероприятие, в рамках которого может выступить любой желающий, но только со смешным монологом. За вечер выступят не больше 12 человек, у каждого будет по 5 минут славы, чтобы рассмешить зрителей. Все просто: комик борется за ваш смех и аплодисменты, а кайфуют все. Ну и это бесплатно, не забывайте.

Выбор редакции: про вечеринку «Мечта» уже точно все слышали, да? Она пройдет 13 апреля в 23.00. На уже 19-м по счету ивенте можно будет проверить на прочность стены нового пространства « Хайд » — в отличие от привычного Ok16 там можно использовать дым. Готовьтесь, что лайнап, декор и общий дух вечеринки косвенно будут связаны с Днем космонавтики. Главное действующее лицо — испанка Alienata: говорят, она более чем уверенно держится в стиле электро.

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Сходить на хоррор — «Кладбище домашних животных»





Когда: все выходные. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 4 рублей.

Стивен Кинг, котики и возрастная отметка в «18+» — нужна дополнительная мотивация брать квиток? Окей, хотя считаем, что эта картина и так привлечет даже далеких от индустрии хорроров зрителей. Сам Кинг считал свой роман, написанный после похорон домашнего кота, по-настоящему жутким и сначала даже отказывался его публиковать. После он все-таки появился в тираже и сегодня считается визитной карточкой автора. Кстати, первая экранизация книги вышла еще в 1989 году — в США лента собрала более 57 миллионов долларов.

Выбор редакции: «Пляжный бездельник» — пестрая новинка от режиссера «Отвязных каникул». Беби-бумер в гавайской рубашке (Мэттью МакКонахи) прямо у вас на глазах выпьет пару литров чего-нибудь покрепче и весь хронометраж будет смеяться в лицо зрителю — это нормально, так живут люди, исповедующие гедонизм. Собственно, картина как раз об этом: о свободе, контркультуре, совершенно непривычном стиле жизни, который вы вряд ли сможете себе позволить (это и хорошо — так хоть в кино сходите).

Рецензия на «Пляжного бездельника»: 8 из 10. Мэттью МакКонахи бегает в стрингах

Полный график кинопремьер

Увидеть настоящего Энди Уорхола



Фото: greysolon.com

Когда: все выходные, 11.00 — 20.00. Где: Либра . Сколько: выставка «Энди Уорхол: Вымирающие виды» + выставочный проект

«Сальвадор Дали»: 14 рублей — взрослые, 12 рублей — студенты, 10 рублей — школьники, пенсионеры, многодетные семьи. Бесплатно — дети до 7 лет, участники ВОВ, инвалиды I и II группы, музейные работники.

В Минске прямо сейчас выставляют работы одного из самых известных американских художников, а вы и не в курсе? Если для вас Энди Уорхол — это только про поп-арт, вот загвоздка: в 1983 году он создал анималистическую серию «Вымирающие виды» — и это шелкография. В общем, если у вас есть ресурсы во время своего досуга прикоснуться к прекрасному (хотя бы глазами), выставка Уорхола — отличный вариант.

Выбор редакции: а мы бы, пожалуй, сходили на выставку художника Александра Бельского «3, 2, 1… Апрель» в « Арт-Беларуси ». Бельский знаком минчанам по рисованным афишам кинотеатра «Пионер», и не говорите потом, что не знали, кто это. На его картинах оживают снеговики, Минск подвергается инопланетному вторжению, а герои классических произведений искусства и поп-культуры становятся участниками обыденных сцен жизни. За ироничностью работ нет-нет да и проскальзывает глубокий драматизм.

Все выставки Минска — в одном месте

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