Рейтинг Путина снова установил антирекорд

свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра». За Владимира Путина готов отдать голос 41% россиян, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье. Об этомданные опроса «Левада-Центра».





Это наименьший показатель доверия к российскому президенту с 2014-го, когда за него готовы были голосовать 49% избирателей.



