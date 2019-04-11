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Рейтинг Путина снова установил антирекорд
Источник материала: Партизан
Социологи зафиксировали наименьший показатель доверия к российскому президенту с 2014 года.
За Владимира Путина готов отдать голос 41% россиян, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом
Это наименьший показатель доверия к российскому президенту с 2014-го, когда за него готовы были голосовать 49% избирателей.
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Социологи зафиксировали наименьший показатель доверия к российскому президенту с 2014 года.
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