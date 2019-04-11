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Рейтинг Путина снова установил антирекорд

12.04.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Социологи зафиксировали наименьший показатель доверия к российскому президенту с 2014 года.

За Владимира Путина готов отдать голос 41% россиян, если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра».

Это наименьший показатель доверия к российскому президенту с 2014-го, когда за него готовы были голосовать 49% избирателей.


 
 
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Социологи зафиксировали наименьший показатель доверия к российскому президенту с 2014 года.
 
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