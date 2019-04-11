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Эрвейн Мукам: со мной Бага всегда пытается поговорить на французском. Может, хочет работать во Франции?

12.04.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский полузащитник БАТЭ Эрвейн Мукам в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал о лингвистических экспериментах главного тренера борисовчан Алексея Баги.


Фото: fcbate.by


Скажи, кто сейчас самый веселый парень в борисовской раздевалке? Ты?
Хм… Думаю, я вхожу в первую тройку. Лучший по-прежнему Филипенко — это топ-уровень. Кажется, у него всегда наготове какая-нибудь очередная шутка. А повод найдется. Какой? Да любой! Мой рост, например. У меня он, как ты знаешь, небольшой, 166 сантиметров.

К слову, с этим были когда-нибудь проблемы — мол, ты слишком низкий, не подходишь и тому подобное?
Вообще никогда. Даже в начале карьеры. Потому что сейчас все играют в футбол, в мире полно классных футболистов с таким же ростом. Вспомнить хотя бы сборную Испанию, которая становилась чемпионом мира и Европы.

А что по поводу Алексея Баги? Главный тренер в БАТЭ тоже не прочь пошутить.
О, это просто великолепно. Коуч умеет создать нужную атмосферу. Со мной он, кстати, всегда пытается поговорить на французском. Может, хочет работать во Франции, не знаю. Но если что-то не понимаю, пытается объяснить это на моем языке. Потом спрашивает: "Мукам, понимаешь?" Иногда это очень


 
 
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Французский полузащитник БАТЭ Эрвейн Мукам в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал о лингвистических экспериментах главного тренера...
 
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