В Смолевичах уже построили один «столичный» дом









До райцентра можно доехать максимум за 35—40 минут. С транспортным сообщением здесь нет проблемы. Каждые 10—15 минут ходят маршрутки. Стоимость билета 2,5 рубля. Хочешь добраться дешевле — выбирай электричку. На въезде в город у озера сразу бросается в глаза 9-этажный дом с красиво отделанным фасадом. Эту многоэтажку местные жители называют минской. Пока это только одно столичное жилое здание в райцентре.





— С тех пор, как вступил в действие Указ Президента № 214 о развитии городов-спутников, Мингорисполком построил в Смолевичах 142-квартирный жилой дом для столичных жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — рассказал заместитель председателя Смолевичского райисполкома по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай Парамонов. — Кроме того, 21 марта вступил в силу Указ главы государства № 103 о возведении экспериментального жилого дома. Это будет дом на 156 квартир в Северо-Западном микрорайоне.





Строительство будет осуществляться в 2019-2020 годах долевым способом, заказчиком выступает УКС Миноблисполкома. В Смолевичи переселятся минчане, которые стоят на очереди и нуждаются в улучшении жилищных условий. В райцентре предусмотрено строительство автостанции. Возможно, здесь появится и путепровод через железную дорогу. С учетом того, что город будет расти, потребуются и новые медицинские учреждения, места отдыха, культурно-развлекательные центры. Но пока говорить об этом рано.









Северо-Западный микрорайон, где стоит столичный дом, активно застраивается, но своими силами и для граждан города и района. В перспективе здесь предусмотрено около 200 тысяч квадратных метров жилья. Пока же построены три дома, ведется строительство еще одного 242-квартирного. В планах на следующий год — три многоэтажки на 60, 80 и 100 квартир. Здесь уже открылся новый детский сад. В перспективе появится еще один на 230 мест, а также — школа на 720 мест. В учебных заведениях предусмотрены современные плавательные бассейны. Эти два объекта включены в областную инвестиционную программу, и начало строительства планируется во второй половине 2019-го. Школу по нормативам должны возвести за восемнадцать, а садик — за семь месяцев и ввести эти социально значимые объекты в эксплуатацию в 2020-м.