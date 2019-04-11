Реакция российских телеграмм-каналов на слова Лукашенко: Он будет играть по правилам Москвы









Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Ведь то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам возвращается постоянно злом. Там уже стали наглыми до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал глава Беларуси.





пишет Наша нива. Как на эти слова отреагировали в России? Подборка мнений из телеграмм-каналов с востока, работающих на белорусскую аудиторию,Наша нива.





«Интересно, а как будет по-белорусски: «язык мой — враг мой»?





(Телеграмм-канал «Восточное притворство»)





«Тот удивительный момент, когда не Лукашенко выкручивает руки, а наоборот. Батька возмутился торговыми ограничениями со стороны России. «Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — сказал он. Как обычно, предпочитая не вспоминать о том, что позиция России — собственно, запоздалый ответ на его собственные многочисленные попытки и повыкручивать ей руки, и сделать от нее ноги».





(Телеграмм-канал «Трыкатаж»)





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«Если вы умеете читать Лукашенко, как умею я, то можно легко увидеть, что это прямая угроза перекрыть транзит энергоносителей. Именно из-за этого предпринимается ряд мер по обеспечению энергетической автономности Калининградской области».





Телеграмм-канал «Бульба престолов»)





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«Суть нового кризиса в отношениях с Белоруссией очень проста: российская сторона остановила поток контрабанды фруктов, в ближайшее время то же самое произойдёт и с овощами. Только на днях на границе остановили 100 машин с яблоками и грушами вообще без документов. Чистая беспримесная контрабанда. Прямой удар по финансовым интересам семьи Лукашенко».





(Телеграмм-канал «Компромат Беларусь»)





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«Лукашенко своими резкими заявлениями («поставим на ремонт нефтепроводы») делает подарок России





Российские власти давно точили зуб на квоту в 24 миллиона тонн нефти по году, которые обязались поставлять в Республику Беларусь. 6—7 млн из них идёт на внутренний рынок, а 17—18 млн белорусская сторона перерабатывает и продаёт за валюту. Но теперь, раз уж Батька угрожает российскому транзиту, можно вернуться к этой теме. А если Лукашенко лишить этой кормушки, то конец и семейному бизнесу, и экономике страны.





Президент Беларуси дал отличный аргумент для россиян по Северному потоку —2. Посмотрите, какие коварные у нас транзитные страны.





Это обострение позволит принять системные меры по борьбе с контрабандой и санкционной продукцией, первые элементы которой уже были введены в действие и вызвали столь резкую реакцию».





(Телеграмм-канал «Белорусский гамбит»)





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«Очередной полив в возмутительном тоне со стороны Лукашенко в адрес россиян ставит вопрос о том, чего стоит МИД РФ. Проглотили оскорбление посла России — получили оскорбление всей страны и её руководства. Какая следующая стадия и зачем вообще нам такая дипломатия?»





(Телеграмм-канал «Преемник»)

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«Источник говорит, что Москва «с пониманием относится» к истерике Лукашенко. Семья лишается доходов по «черной контрабанде». Чистка «черных дыр» Бабичем продолжится. Кстати, Москва дала ответ на оскорбление посла — тонкий ход и болезненный удар. Лукашенко будет играть по правилам Москвы. Впереди нас ждет «чистка российских друзей семьи».





(Телеграмм-канал «Незыгарь»)





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Гоша, ты спроси у Мозырского НПЗ и Нафтана, что по чему ударит. Эти предприятия потребляют до 40% того, что течет по трубе «Дружба». И они в долгах. На Мозырском в прошлом году прибыль почти в 40 раз упала. А у России все нормально с морскими перевозками нефти. Вот тебе и бгггг. Обрадовался. Стреляют себе в ногу и радуются, спецы».





(Телеграмм-канал «Трыкатаж»)











