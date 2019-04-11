ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стрельба на похоронах рэпера в США: один убит, трое ранено

12.04.2019 08:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Лос-Анджелесе во время похорон рэпера Nipsey Hussle вспыхнула стрельба. В результате перестрелки погиб один человек, еще трое были ранены. Все они были чернокожими.



Об этом сообщает Мишель Мур, шеф полиции LA в официальном Twitter.

Траурная процессия вышедшая на улицы города после поминальной службы в Стейплс-центре, была очень массовой, что затруднило поимку стрелков по горячим следам.

Полиция сейчас разыскивает подозреваемых, которые скрылись с места преступления в сером Hyundai.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лос-Анджелесе во время похорон рэпера Nipsey Hussle вспыхнула стрельба. В результате перестрелки погиб один человек, еще трое были ранены. Все они были чернокожими.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшая фотография года по версии World Press Photo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика