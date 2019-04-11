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Стрельба на похоронах рэпера в США: один убит, трое ранено
Источник материала: Партизан
В Лос-Анджелесе во время похорон рэпера Nipsey Hussle вспыхнула стрельба. В результате перестрелки погиб один человек, еще трое были ранены. Все они были чернокожими.
Об этом сообщает Мишель Мур, шеф полиции LA в официальном Twitter.
Траурная процессия вышедшая на улицы города после поминальной службы в Стейплс-центре, была очень массовой, что затруднило поимку стрелков по горячим следам.
Полиция сейчас разыскивает подозреваемых, которые скрылись с места преступления в сером Hyundai.
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В Лос-Анджелесе во время похорон рэпера Nipsey Hussle вспыхнула стрельба. В результате перестрелки погиб один человек, еще трое были ранены. Все они были чернокожими.
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