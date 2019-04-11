Стрельба на похоронах рэпера в США: один убит, трое ранено









Об этом сообщает Мишель Мур, шеф полиции LA в официальном Twitter.





Траурная процессия вышедшая на улицы города после поминальной службы в Стейплс-центре, была очень массовой, что затруднило поимку стрелков по горячим следам.





Полиция сейчас разыскивает подозреваемых, которые скрылись с места преступления в сером Hyundai.