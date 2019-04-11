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Лучшая фотография года по версии World Press Photo

12.04.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 апреля объявлены лауреаты World Press Photo — самой престижной ежегодной премии для фотожурналистов.



 В номинации «Фотография года» победила работа Джона Мура. На снимке, сделанном в июне 2018 года на границе США и Мексики, американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее малолетней дочери. Эта фотография Мура была использована как часть коллажа для обложки журнала Time, посвященного политике президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов. Джон Мур, работающий в Getty Images, — лауреат Пулитцеровской премии. Его работы неоднократно побеждали на международных фотоконкурсах.
 
 
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11 апреля объявлены лауреаты World Press Photo — самой престижной ежегодной премии для фотожурналистов.
 
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