Лучшая фотография года по версии World Press Photo









В номинации «Фотография года» победила работа Джона Мура. На снимке, сделанном в июне 2018 года на границе США и Мексики, американский пограничник обыскивает Сандру Санчес из Гондураса на глазах у ее малолетней дочери. Эта фотография Мура была использована как часть коллажа для обложки журнала Time, посвященного политике президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов. Джон Мур, работающий в Getty Images, — лауреат Пулитцеровской премии. Его работы неоднократно побеждали на международных фотоконкурсах.