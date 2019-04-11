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Созданы гибриды с мозгом человека и обезьяны

12.04.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайские ученые создали генетически модифицированных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человеческий ген MCPH1, участвующий в развитии мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Фото: Annette Riedl / ZB / Globallookpress.com

Получение трансгенных приматов позволило исследователям изучить как MCPH1, чья роль пока еще плохо изучена, обеспечивает формирование центральной нервной системы. Ген вводился в клетки эмбрионов макак-резусов с помощью вирусных векторов — инструментов доставки генетического материала, созданных из обезвреженных вирусов. Родились 15 генетически модифицированных обезьян, однако выжило только пять.

У трансгенных макак не наблюдалось увеличение размеров мозга выше нормы, однако они лучше проходили тесты на память и распознавание образов.

Результаты и само исследование подверглись критике со стороны других ученых, которые считают, что добавление человеческих генов, связанных с развитием мозга, в геном обезьян не соответствует этическим нормам.

MCPH1 или микроцефалин — ген, который активируется во время развития зародыша человека. Специфические мутации в обоих копиях гена приводят к неправильному развитию мозга и черепа и микроцефалии. В предыдущих исследования была продемонстрирована связь между часто встречающимися генетическими вариантами (аллелями) MCPH1 и нормальной структурой головного мозга, площадью коры и общим объемом.


 
 
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Китайские ученые создали генетически модифицированных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человеческий ген MCPH1, участвующий в развитии мозга. Об...
 
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