|
Банковские карточки могут не работать в ночь на 13 апреля
Источник материала: Партизан
В ночь на 13 апреля в Банковском процессинговом центре будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе.
Как сообщается на сайте центра, это делается для выполнения требований международных платежных систем,
В связи с работами в промежутке с 3:00 до 4:00 возможны краткосрочные перерывы в работе банковских карточек. Перебои могут возникнуть в магазинах, пунктах выдачи наличных, в работе устройств самообслуживания, банкоматов, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь на 13 апреля в Банковском процессинговом центре будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)