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Банковские карточки могут не работать в ночь на 13 апреля

12.04.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на 13 апреля в Банковском процессинговом центре будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе.

 Как сообщается на сайте центра, это делается для выполнения требований международных платежных систем, пишет Еврорадио.

В связи с работами в промежутке с 3:00 до 4:00 возможны краткосрочные перерывы в работе банковских карточек. Перебои могут возникнуть в магазинах, пунктах выдачи наличных, в работе устройств самообслуживания, банкоматов, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра.


 
 
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В ночь на 13 апреля в Банковском процессинговом центре будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе.
 
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