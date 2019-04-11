Банковские карточки могут не работать в ночь на 13 апреля

пишет Еврорадио. Как сообщается на сайте центра, это делается для выполнения требований международных платежных систем,Еврорадио.





В связи с работами в промежутке с 3:00 до 4:00 возможны краткосрочные перерывы в работе банковских карточек. Перебои могут возникнуть в магазинах, пунктах выдачи наличных, в работе устройств самообслуживания, банкоматов, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра.



