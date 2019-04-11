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Футболисты "Арсенала" победили "Наполи" в первом четвертьфинале Лиги Европы

12.04.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лондонский "Арсенал" выиграл у "Наполи" со счетом 2:0 в домашнем матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Петр Зелиньски. Фото УЕФА


Оба мяча были забиты в первой половине встречи: на 15-й минуте отличился Аарон Рэмзи, а через 10 минут защитник неаполитанцев Калиду Кулибали отправил мяч в свои ворота. Еще один клуб из британской столицы "Челси" в Праге одолел чешскую "Славию" - 1:0. В испанском дерби футболисты "Валенсии" обыграли на выезде "Вильярреал" со счетом 3:1. Португальская "Бенфика" в Лиссабоне была сильнее немецкого "Айнтрахта" - 4:2. Ответные матчи за путевки в полуфинал Лиги Европы состоятся 18 апреля.


 
 
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Лондонский "Арсенал" выиграл у "Наполи" со счетом 2:0 в домашнем матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
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