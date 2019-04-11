



Петр Зелиньски. Фото УЕФА



Оба мяча были забиты в первой половине встречи: на 15-й минуте отличился Аарон Рэмзи, а через 10 минут защитник неаполитанцев Калиду Кулибали отправил мяч в свои ворота. Еще один клуб из британской столицы "Челси" в Праге одолел чешскую "Славию" - 1:0. В испанском дерби футболисты "Валенсии" обыграли на выезде "Вильярреал" со счетом 3:1. Португальская "Бенфика" в Лиссабоне была сильнее немецкого "Айнтрахта" - 4:2. Ответные матчи за путевки в полуфинал Лиги Европы состоятся 18 апреля.



