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Ребенка в Каменецком районе так и не нашли: в деревне проверили каждый сантиметр, зону поиска расширяют

12.04.2019 08:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поиски двухлетнего мальчика из деревни Любашки, Каменецкого района продолжились и ночью. Зону поиска решено расширить.

Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УВД Брестской области Анна Иващенко.


Фото: mvd.gov.by
Напомним, маленького Ивана Волошина (в мае ему исполнится два года) ищут с вечера 10 апреля. Сегодня в деревне ребенка искали сотрудники милиции, МЧС, внутренних войск, пограничного комитета и добровольцы.


Фото: mvd.gov.by
«Обследовали буквально каждый сантиметр в этой деревне. Заглянули на каждый двор, в каждое открытое и закрытое помещение, погреб и колодец, под каждый куст – на территории общей площадью около 640 гектаров. Водолазы проверили 6,3 км мелиоративного канала», – рассказала Анна Иващенко.

Успехов пока никаких. Местность изучали также со служебными собаками и дронами с воздуха, пишет Белсат.


Фото: mvd.gov.by
Зону поисков решено расширить на 6 километров в сторону одного населенного пункта, и на 12 километров — в сторону другого. На вопрос о том, будут ли приостанавливать поиски на ночь, в милиции заверили: нет.

 «Поиски продолжаются, пока не найдем ребенка», – сказала Анна Иващенко.

Тем временем Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения мальчика.

Известно, что пропавший Ваня – младший из детей в многодетной семье. Родители не местные, приехали в Любашки примерно 8 лет назад, это представители этнического меньшинства. В день исчезновения мальчик был одет в синий спортивный свитер с красными полосами на рукавах. Всех, кто видел ребенка, просят откликнуться в милицию по номеру 102.





 
 
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Поиски двухлетнего мальчика из деревни Любашки, Каменецкого района продолжились и ночью. Зону поиска решено расширить.
 
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