Ребенка в Каменецком районе так и не нашли: в деревне проверили каждый сантиметр, зону поиска расширяют

сообщила официальный представитель УВД Брестской области Анна Иващенко. Об этом TUT.BYофициальный представитель УВД Брестской области Анна Иващенко.









Фото: mvd.gov.by

Напомним, маленького Ивана Волошина (в мае ему исполнится два года) ищут с вечера 10 апреля. Сегодня в деревне ребенка искали сотрудники милиции, МЧС, внутренних войск, пограничного комитета и добровольцы.









Фото: mvd.gov.by

«Обследовали буквально каждый сантиметр в этой деревне. Заглянули на каждый двор, в каждое открытое и закрытое помещение, погреб и колодец, под каждый куст – на территории общей площадью около 640 гектаров. Водолазы проверили 6,3 км мелиоративного канала», – рассказала Анна Иващенко.





пишет Белсат. Успехов пока никаких. Местность изучали также со служебными собаками и дронами с воздуха,Белсат.









Фото: mvd.gov.by

Зону поисков решено расширить на 6 километров в сторону одного населенного пункта, и на 12 километров — в сторону другого. На вопрос о том, будут ли приостанавливать поиски на ночь, в милиции заверили: нет.





«Поиски продолжаются, пока не найдем ребенка», – сказала Анна Иващенко.





Тем временем Следственный комитет проводит проверку по факту исчезновения мальчика.





Известно, что пропавший Ваня – младший из детей в многодетной семье. Родители не местные, приехали в Любашки примерно 8 лет назад, это представители этнического меньшинства. В день исчезновения мальчик был одет в синий спортивный свитер с красными полосами на рукавах. Всех, кто видел ребенка, просят откликнуться в милицию по номеру 102.















