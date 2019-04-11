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Порошенко и Зеленский не договорились о встрече. Зеленский бросил трубку

12.04.2019 08:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию крупнейшего украинского телеканала 1+1 на прямой эфир, в то время, как его соперник Пётр Порошенко туда пришёл. Зеленский во время телефонного включения в прямом эфире сообщил, что находится во Франции.

«Петр Порошенко прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже. Потому что его прекрасные автомобили, Служба безопасности Украины меня туда сопровождали в аэропорт… У меня встреча завтра, в 3 часа дня, с президентом Франции», — заявил Зеленский.

В свою очередь Порошенко опроверг, что интересуется передвижениями Зеленского.

«Я не интересуюсь вашими передвижениями. Это ваше частное или государственное дело. Я сегодня пригласил на дебаты. Если вы сейчас находитесь за пределами Киева, я это с пониманием воспринимаю», — сказал Порошенко.

Порошенко во время телефонного разговора озвучил свое предложение провести дебаты на НСК Олимпийский в следующее воскресенье, 14 апреля, поскольку 19 апреля он будет на дебатах на Общественном телевидении, как того требует закон.

Зеленский, в свою очередь, уклонился от прямого ответа относительно дебатов 14 апреля, заявив, что его никто «в позицию не ставит», а договоренность о дебатах 19 апреля на стадионе Олимпийский остается в силе.

«А сейчас закончу я. 19 числа на НСК Олимпийский. Точка», — заявил Зеленский и положил трубку, пишет НН.

Во время разговора кандидаты множество раз перебивали друг друга.


 
 
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал в студию крупнейшего украинского телеканала 1+1 на прямой эфир, в то время, как его соперник Пётр...
 
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