Первый белорусский полнометражный мультфильм-мюзикл выпустят к 2020 году

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— Над фильмом мы трудимся на протяжении нескольких лет. Труд над анимационным фильмом подобен ювелирному. Над каждым кадром работает целый коллектив, — отметила режиссер картины Елена Турова.





В основе анимационного мюзикла — книга «Звезды седьмого неба» Геннадия Давыдько. На сцене Национального академического драматического театра им. Максима Горького постановка по этому произведению идет с 2009 года, но для анимации сюжет пришлось адаптировать.





Талантливый ученый создает суперкомпьютер, который обещает всех людей сделать счастливыми. Но коварный червь с помощью этого изобретения прорывается в реальный мир и вырастает в монстра…





Сейчас в производстве на «Беларусьфильме» — 12 мультфильмов. К началу 2020-го помимо «Звезд…» планируют также запустить три сериала: «Азбука опасностей», «Займальная азбука», «Тошка и его друзья».





— То есть в следующем году у нас будут четыре проекта, которые пакетом можно продавать на любые телеканалы. Это не говоря о небольших 15-минутных мультфильмах, — подытожил В. Карачевский.















