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Первый белорусский полнометражный мультфильм-мюзикл выпустят к 2020 году
Источник материала: Партизан
Первый белорусский полнометражный мультфильм-мюзикл «Звезды седьмого неба» выпустят к 2020 году, сообщил журналистам генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский,
Фото sb.by
— Над фильмом мы трудимся на протяжении нескольких лет. Труд над анимационным фильмом подобен ювелирному. Над каждым кадром работает целый коллектив, — отметила режиссер картины Елена Турова.
В основе анимационного мюзикла — книга «Звезды седьмого неба» Геннадия Давыдько. На сцене Национального академического драматического театра им. Максима Горького постановка по этому произведению идет с 2009 года, но для анимации сюжет пришлось адаптировать.
Талантливый ученый создает суперкомпьютер, который обещает всех людей сделать счастливыми. Но коварный червь с помощью этого изобретения прорывается в реальный мир и вырастает в монстра…
Сейчас в производстве на «Беларусьфильме» — 12 мультфильмов. К началу 2020-го помимо «Звезд…» планируют также запустить три сериала: «Азбука опасностей», «Займальная азбука», «Тошка и его друзья».
— То есть в следующем году у нас будут четыре проекта, которые пакетом можно продавать на любые телеканалы. Это не говоря о небольших 15-минутных мультфильмах, — подытожил В. Карачевский.
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Первый белорусский полнометражный мультфильм-мюзикл «Звезды седьмого неба» выпустят к 2020 году, сообщил журналистам генеральный директор Национальной киностудии...
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