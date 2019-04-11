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Первый белорусский полнометражный мультфильм-мюзикл выпустят к 2020 году

12.04.2019 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый белорусский полнометражный мультфильм-мюзикл «Звезды седьмого неба» выпустят к 2020 году, сообщил журналистам генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Фото sb.by

— Над фильмом мы трудимся на протяжении нескольких лет. Труд над анимационным фильмом подобен ювелирному. Над каждым кадром работает целый коллектив, — отметила режиссер картины Елена Турова.

В основе анимационного мюзикла — книга «Звезды седьмого неба» Геннадия Давыдько. На сцене Национального академического драматического театра им. Максима Горького постановка по этому произведению идет с 2009 года, но для анимации сюжет пришлось адаптировать.

Талантливый ученый создает суперкомпьютер, который обещает всех людей сделать счастливыми. Но коварный червь с помощью этого изобретения прорывается в реальный мир и вырастает в монстра…

Сейчас в производстве на «Беларусьфильме» — 12 мультфильмов. К началу 2020-го помимо «Звезд…» планируют также запустить три сериала: «Азбука опасностей», «Займальная азбука», «Тошка и его друзья».

— То есть в следующем году у нас будут четыре проекта, которые пакетом можно продавать на любые телеканалы. Это не говоря о небольших 15-минутных мультфильмах, — подытожил В. Карачевский.


 



 
Теги: Минск
 
 
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Первый белорусский полнометражный мультфильм-мюзикл «Звезды седьмого неба» выпустят к 2020 году, сообщил журналистам генеральный директор Национальной киностудии...
 
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