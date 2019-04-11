Водитель ведущей «Первого канала» оценил ущерб от драки с футболистами

«Я лечился в американской клинике «Римпл», потратил на лечение около 400 тыс. руб.», — сказал он, добавив, что сумма не окончательная, потому что он продолжает лечить колено.





Также Соловчук рассказал, что нос ему сломал Мамаев. «Помню хруст после удара его ноги. Я не отбивался, не проявлял агрессии», — сказал Соловчук. Он добавил, что также его избивал брат Кокорина Кирилл, а когда он упал, то его «били все», пишет РБК.





Павел Мамаев в суде 11 апреля извинился перед Соловчуком и сказал, что готов возместить тот легкий вред здоровью потерпевшего, который диагностировала экспертиза. В декабре 2018 года Мамаев утверждал, что выплатил водителю 500 тыс. руб. компенсации и принес извинения.





Перед дракой компания футболистов потратила в кафе и клубе около 400 тыс. руб., ранее утверждал прокурор.





8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий подрались с Соловчуком, а после — с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Футболистам вменяются хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК), побои (ч. 2 ст. 116 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115). Они находятся под арестом.



