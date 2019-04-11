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Белоруска Дарья Наумова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми

12.04.2019 07:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова стала чемпионкой Европы в весовой категории до 76 кг в Батуми, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и призер Чемпионата мира 2018 года Дарья Наумова показала максимальный результат в двоеборье — 242 кг (106+136 кг). Серебро досталось испанской спортсменке Лидии Валентин.

Напомним, на счету белорусских спортсменов четыре награды Чемпионата Европы в Батуми: золото у Геннадия Лаптева, серебро у Петра Асаенка и две бронзы – у Вадима Лихорада и Юлии Асаенок.


 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская тяжелоатлетка Дарья Наумова стала чемпионкой Европы в весовой категории до 76 кг в Батуми, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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