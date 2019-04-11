Белоруска Дарья Наумова завоевала золото на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и призер Чемпионата мира 2018 года Дарья Наумова показала максимальный результат в двоеборье — 242 кг (106+136 кг). Серебро досталось испанской спортсменке Лидии Валентин.





Напомним, на счету белорусских спортсменов четыре награды Чемпионата Европы в Батуми: золото у Геннадия Лаптева, серебро у Петра Асаенка и две бронзы – у Вадима Лихорада и Юлии Асаенок.



