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«Он вам не Duster». Первые подробности о купе-кроссовере Renault Arkana

12.04.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Это совершенно новая платформа!», — уверяли нас на технической презентации самой ожидаемой новинки года — купе-кроссовера Renault Arkana. Мы ехали туда в полной уверенности, что увидим внешность, но пока разузнали только важные технические подробности. Renault Arkana есть чем похвастаться.

Говорят, этот автомобиль был задуман в России для россиян. Хотя по итогу Renault Arkana получит и мировую прописку. Пока завод готовится к производству модели, а журналисты потирают руки в предвкушении предстоящих тест-драйвов. Создатели утверждают, что машина должна получиться драйверской — будет ехать так же, как и выглядит.

А платформа точно новая?

Всех журналистов уверяли, что новая. Но давайте честно: принципиальная схема подвесок не изменилась по сравнению с Duster или Kaptur. Спереди — псевдо-МакФерсон, сзади — либо полузависимая балка, либо «многорычажка». Колесная база прилично выросла — она составит 2727 мм. Все элементы шасси основательно перенастроены. Передний стабилизатор жестче на 38%, задний — на все 55%. Выросла угловая жесткость подвески, а это плюсик в карму управляемости. Амортизаторы также получили другие характеристики. При этом конструкторы старались сохранить традиционную ценность подвески — энергоемкость. По словам создателей, она станет даже выше, чем у того же Duster.


Передняя подвеска — все тот же псевдо-МакФерсон, но с пересмотренными характеристиками. Выросла жесткость стабилизатора поперечной устойчивости, а рулевой механизм — с электроусилителем

А вот силовая структура кузова — действительно полностью новая. Используется больше высокопрочных сталей, жесткость кузова на кручение — 31 000 Нм/градус. Это очень хороший показатель. Что дает жесткий кузов? Лучшую управляемость, меньший уровень шумов и вибраций, большую пассивную безопасность.

Еще о безопасности. Ремни будут с преднатяжителями, машина получит до 6 подушек безопасности. Между капотом и двигателем зазор в 10 см, а передний бампер — травмобезопасный. Это для защиты пешеходов.

Что еще можно отнести к понятию «новая платформа»? Рулевое управление — с электроусилителем, рулевая колонка получит регулировку по углу наклона и вылету, чего нет ни у российского Renault Duster, ни у Kaptur. Рулевое управление сделали немного острее — 3 оборота от упора до упора.



А это что такое? На выставочном прототипе задние тормоза — дисковые, а на демонстрационной платформе — барабанные. И это в С-сегменте, куда попадает Renault Arkana. Представители компании на это ответили просто: клиенты вполне довольны надежностью и эффективностью задних барабанных тормозов, так что менять их не было смысла. Но признались, что на топовых версиях, скорее всего, будут дисковые механизмы. Во всяком случае, работа над ними ведется.

А что под капотом? Турбо и АИ-92!

Со всей гаммой моторов нас обещали познакомить на статичной презентации уже серийного авто, пока же особое внимание уделили важной новинке — двигателю 1.3 TCe 150. Этот агрегат, разработанный совместно с концерном Daimler, выдает 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента, максимум которого доступен с 1700 об/мин.


1,3-литровый мотор компактный, экономичный и мощный

У мотора алюминиевый блок со стальным напылением цилиндров, треугольная головка блока и частично интегрированный выпускной коллектор. В механизме ГРМ используется цепь, не требующая обслуживания. На вопрос о надежности ответили, что по ресурсу мотор ничем не уступает двухлитровому атмосферному агрегату F4R, который сейчас устанавливается на Duster и Kaptur. И главное. Мотор может работать на бензине АИ-92. Для российского рынка это актуально.

Про динамику ничего не сказали, но обещали, что ехать будет быстро. В помощь турбомотору — модернизированный вариатор CVT8 с новыми настройками. У него есть режим имитации традиционного «автомата» — режим D-STEP был внедрен специально для российского рынка. Как обещают конструкторы, новый вариатор позволит эффективнее управлять динамикой при обгонах. В этом режиме будут использоваться фиксированные положения шкивов вариатора для имитации «переключений» — получается жесткая связь между двигателем и трансмиссией. Какой будет «механика» — пока неизвестно.

На бездорожье будет не хуже Kaptur


Полный привод остался таким же, как и у Duster/Kaptur — три режима работы и возможность отключить противобуксовочную систему

Обещанный клиренс для Renault Arkana — 205 мм, углы въезда/съезда почти такие же, как у Kaptur, так что вне дорог Arkana тоже кое-чего сможет. Полноприводная трансмиссия осталась прежней — может работать в режиме переднего привода, автоматически подключаемого полного и с блокировкой многодисковой муфты. Базовые версии будут оснащаться передним приводом. Обещают также стальную защиту двигателя, элементов трансмиссии и тормозной системы.

В качестве «конвейерных» шин было решено использовать Bridgestone Dueler H/T, которые предназначены специально для кроссоверов и внедорожников. Если на «прототипе» красуются 19-дюймовые покрышки, то на «платформе» стоят уже R17. Кстати, дизайн легкосплавных дисков на дизайнерском макете и почти серийной «платформе» совпадает.

Будет выбор режимов движения


Абсолютная новинка для Renault Arkana — возможность выбрать один из трех вариантов движения: ECO, MY SENSE и SPORT. Каждый из режимов меняет настройки вариатора, электроусилителя руля, двигателя, подсветки салона и климат-контроля. Насколько заметны будут изменения в поведении — мы узнаем уже только после тест-драйва.

Что внутри?


Пока неясно, каким будет окончательный вариант дизайна интерьера

Пока дизайн интерьера — тайна. По внутренностям дизайнерского макета сложно понять, окончательный это вариант или нет. Но точно пообещали, что ни с Duster, ни с Kaptur не будет ни одной общей детали. Тот вариант, что можно рассмотреть сквозь стекла «прототипа», нам нравится. Но сложно оценить качество материалов. И очень надеемся, что кресла будут более спортивными.

Что с локализацией?


С кузовом и элементами подвески все понятно. Но вот ключевые компоненты — двигатель и трансмиссия — пока будут импортными. Мотор — из Испании, вариатор — из Мексики. По словам представителей Renault, дальнейшая локализация будет зависеть в том числе от объемов продаж. Чем они выше, тем больше шансов и экономической целесообразности наладить производство в России.

Кто конкуренты и что с ценой?

Маркетологи говорят, что при разработке у них не было референсного автомобиля, на который бы они равнялись. Но результаты исследования рынка выяснили, что российские покупатели любят кроссоверы и седаны. Renault Ankara — попытка соединить в себе преимущества этих двух типов кузовов. На самом деле Arkana будет уникальным предложением в сегменте. Купе-кроссоверы обычно играют в другой ценовой лиге. В иерархии Renault автомобиль займет место между Kaptur, который в России относят к С-сегменту, и Koleos, являющимся полноценным SUV D-класса. Получается, что в С-классе у Renault будет сразу две модели?


В качестве конкурентов рассматриваются седаны и кроссоверы С-сегмента. Слайд презентации прекрасно иллюстрирует, кто попадает под удар.

О ценах, понятное дело, никто пока не говорит, можно лишь предполагать. Очевидно, что занимая позицию между Kaptur и Koleos, цена Arkana тоже будет находиться где-то в этом диапазоне.

 
 
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Мы побывали на технической презентации нового купе-кроссовера Arkana. Новая платформа, турбомотор и вариатор. Все это точно будет. Чем еще удивит российская...
 
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