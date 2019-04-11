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«Транснефть»: Состояние белорусского нефтепровода «Дружба» удовлетворительное

12.04.2019 09:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Транснефть»: Состояние белорусского нефтепровода «Дружба» удовлетворительное

«Транснефть» считает удовлетворительным состояние белорусского участка нефтепровода «Дружба», об этом заявили в компании.

"В течение последних нескольких лет "Транснефть-Диаскан" была проведена диагностика двух веток нефтепровода "Дружба". В целом по результатам диагностики состояние нефтепроводов признано удовлетворительным. Выявленные дефекты не требуют аварийной остановки для их ликвидации. В случае необходимости "Транснефть" готова предоставить свои возможности для помощи в ликвидации выявленных дефектов нашим белорусским коллегам", - сказал официальный представитель компании Игорь Демин, пишет ТАСС.

Александр Лукашенко 11 апреля на совещании с правительством заявил, что белорусская сторона при необходимости будет закрывать нефтепроводы на ремонт, несмотря на транзит российской нефти. Позднее главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил журналистам, что Беларусь планирует капитальный ремонт пяти участков нефтепровода "Дружба", уже идут проектные работы.

Он отметил, что к ремонту нефтепровода специалисты приступят "по мере готовности системы и возможности, допустимости остановок", все работы выполняются с учетом планов транспортировки нефти. При этом он указал, что трубопровод может быть остановлен только в случае "плановых ремонтов, либо аварийной ситуации".

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - магистральный нефтепровод, который перекачивает нефть, поступающую из российской части нефтепровода "Дружба" в направлении Западной Европы и Балканских стран, обеспечивает снабжение углеводородным сырьем белорусские нефтехимические предприятия. 
 
 
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«Транснефть» считает удовлетворительным состояние белорусского участка нефтепровода «Дружба», об этом заявили в компании.
 
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