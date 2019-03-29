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С 12 по 21 апреля Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию с участием мототранспорта

12.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

С 12 по 21 апреля Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию с участием мототранспортаВ целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта с 12 по 21 апреля Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию «Открой сезон без нарушений!»

Запланирован ряд мероприятий, направленных на пропаганду безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, предупреждение ДТП и формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения.

Будут повсеместно проведены целевые мероприятия среди представителей мотосообществ и клубов, в трудовых коллективах, учреждениях образования и непосредственно на дороге.

Особое внимание будет уделено проведению разъяснительной работы о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения технического осмотра и обязательного страхования гражданской ответственности, правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в рамках административного и уголовного права в случае выявления нарушений со стороны водителей мототранспорта.

Запланированы рейдовые мероприятия в виде негласного и смешанного контроля за дорожным движением.

Рейдовые группы ориентированы на пресечение нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств, выявление водителей, не имеющих права управления соответствующей категории, исключение из участия в дорожном движении мототранспорта, имеющего конструктивные изменения.

Госавтоинспекция призывает водителей мототранспорта неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, уважать других участников дорожного движения и не нарушать спокойствие граждан.

В. МИЛОСЕРДОВ,

начальник отделения ГАИ Шарковщинского РОВД.

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