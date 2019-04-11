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Александр Лукашенко поздравил Дарью Наумову с золотом на ЧЕ по тяжёлой атлетике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Очередной успех наших атлетов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белоруска Дарья Наумова выиграла золотую медаль. В своей категории серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро стала второй в рывке с лучшей попыткой в 106 килограммов. В толчке белорусская штангистка, как и в рывке, справилась со всеми тремя подходами, показав максимальной результат. В итоге Наумова набрала в сумме 242 килограмма.
С золотом чемпионата Европы спортсменку поздравил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Очередной успех наших атлетов на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Батуми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белоруска Дарья...
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