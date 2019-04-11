Влюблённые в небо. Кот Нурс из Щучина летает на самолёте со своим хозяином-пилотом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 апреля профессиональный праздник отмечают летчики авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, есть среди них хвостатые и усатые. Летчик из Щучина Андрей Чернышов обнаружил, что его четвероногий друг, как и он, влюблен в небо. На легкомоторном самолете они вместе совершают экскурсии по окрестностям.









Кот-авиатор стал местной знаменитостью. На него уже приезжают посмотреть туристы. Свою кличку Нурс получил не случайно. Это аббревиатура, которая расшифровывается, как неуправляемый реактивный снаряд. Пушистому пилоту даже планируют сшить летную форму.