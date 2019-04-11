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Оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого после полувекового перерыва: чем необычна эта постановка

12.04.2019 09:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 200 нарядов и необычные визуальные эффекты. После полувекового перерыва знаменитая оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого после полувекового перерыва: чем необычна эта постановка

Оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого после полувекового перерыва: чем необычна эта постановка

Спектакль пронизан иронией, тонким юмором и интригой. С их помощью раскрываются проблемы семейного быта, любви, ревности, радости и разочарований. Для воплощения постановки короля вальсов – Иоганна Штрауса – в Минск приехала команда из Венгрии. Ее возглавляет всемирно известный Миклош Габор Кереньи.

Оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого после полувекового перерыва: чем необычна эта постановка

Миклош Габор Кереньи, режиссер-постановщик:
Я много слышал отзывов о Большом театре оперы и балета и теперь я сам убедился, что здесь действительно очень сильная труппа, которая прекрасно поет и настроена игриво провести спектакль. Меня очень интригует, как воспримет «Летучую мышь» белорусский зритель.

Жемчужина венской оперетты прозвучит в Большом на русском языке. Яркая премьера состоится 16 апреля.

Оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого после полувекового перерыва: чем необычна эта постановка
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 200 нарядов и необычные визуальные эффекты. После полувекового перерыва знаменитая оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого,...
 
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