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Оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого после полувекового перерыва: чем необычна эта постановка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 200 нарядов и необычные визуальные эффекты. После полувекового перерыва знаменитая оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спектакль пронизан иронией, тонким юмором и интригой. С их помощью раскрываются проблемы семейного быта, любви, ревности, радости и разочарований. Для воплощения постановки короля вальсов – Иоганна Штрауса – в Минск приехала команда из Венгрии. Ее возглавляет всемирно известный Миклош Габор Кереньи.
Миклош Габор Кереньи, режиссер-постановщик:
Жемчужина венской оперетты прозвучит в Большом на русском языке. Яркая премьера состоится 16 апреля.
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Оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого после полувекового перерыва: чем необычна эта постановка
Новости Беларуси. Более 200 нарядов и необычные визуальные эффекты. После полувекового перерыва знаменитая оперетта «Летучая мышь» возвращается на сцену Большого,...
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