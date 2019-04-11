58 лет легендарному космическому полёту Гагарина. 12 апреля отмечают День космонавтики

Источник материала: СТВ

«Поехали!». Именно эта легендарная фраза дает старт самому космическому празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 58 лет назад Юрий Гарарин совершил первый в мире орбитальный космический полет.

Беларусь о своем присутствии в космосе впервые заявила 22 июля 2012 года, когда запустила спутник дистанционного зондирования Земли. Уже через год Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях признал нашу страну космической державой.







