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58 лет легендарному космическому полёту Гагарина. 12 апреля отмечают День космонавтики

12.04.2019 09:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Поехали!». Именно эта легендарная фраза дает старт самому космическому празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 58 лет назад Юрий Гарарин совершил первый в мире орбитальный космический полет.

Беларусь о своем присутствии в космосе впервые заявила 22 июля 2012 года, когда запустила спутник дистанционного зондирования Земли. Уже через год Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях признал нашу страну космической державой.

58 лет легендарному космическому полёту Гагарина. 12 апреля отмечают День космонавтики

58 лет легендарному космическому полёту Гагарина. 12 апреля отмечают День космонавтики
 
 
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«Поехали!». Именно эта легендарная фраза дает старт самому космическому празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 58 лет назад Юрий Гарарин совершил...
 
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