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В Беларуси предлагают ввести страховки от невыплаты зарплат. В прошлый раз эта идея провалилась

12.04.2019 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Профсоюзы выступают за введение в Беларуси страхования от невыплаты зарплат. Для этого предлагается создать солидарный фонд, из которого будут брать деньги на зарплаты работников предприятий, которые объявят о банкротстве или санации. Об этом сообщила заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. Профсоюзы ранее уже предлагали ввести страхование от невыплат зарплат, однако дальше обсуждения вопрос не продвинулся.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Так, если предприятие объявит о банкротстве или санации, но не сможет погасить зарплатные долги, то деньги на эти выплаты можно будет взять солидарного фонда страхования.

«Речь идет не о внутреннем резерве предприятия: накопления будут формироваться из отчислений тех участников реального сектора экономики, которые потенциально могут оказаться в статусе должника», — отмечают в Федерации профсоюзов.

Профсоюзы ранее уже предлагали ввести страхование от невыплат зарплат.

«По поручению Совмина была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Федерации профсоюзов, нанимателей и ряда министерств. Однако в процессе работы перед участниками группы встало много вопросов: в каких размерах будут производиться отчисления, насколько „долгоиграющими“ должны быть выплаты, кто займется аккумуляцией и распределением средств? — пояснили в Федерации профсоюзов. — В результате стороны решили взять тайм-аут и сконцентрировать внимание на уже существующих резервных фондах внутри предприятий — посмотреть, смогут ли они в полной мере стать той „подушкой безопасности“, на которую могут рассчитывать работники».

Как отметила Елена Манкевич, зачастую этот резервный фонд на предприятии используется «отнюдь не на погашение зарплатных долгов».

Если же говорить про солидарный фонд, то предлагается установить лимит для компенсационных выплат. То есть работники смогут получать деньги из фонда в среднем за три месяца. «За это время они смогут переждать сложные времена на предприятии или подыскать другую работу, но при этом спокойно продолжат содержать свои семьи», — пояснила Елена Манкевич.

Также предполагается, что страхование будет проходить через государственную страховую структуру. В частности, рассматривается вариант сотрудничества с Белгосстрахом, у которого уже давно сформирована база потенциальных страхователей и отлажен весь алгоритм работы.

Профсоюзы продолжают изучать опыт европейских стран, где данный вид страхования существует не первый год. «Мы уверены, что более эффективного метода, который бы помог людям получить свои зарплаты, никто еще не придумал», — отметила Елена Манкевич.

Напомним, ранее Минтруда и соцзащиты выступало за развитие системы страхования по рыночной модели, где человек получает высокое пособие по безработице. Но в мае прошлого года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что этот вопрос стоит рассмотреть в следующей пятилетке. 

 
 
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В Беларуси хотят создать солидарный фонд, из которого будут брать деньги на зарплаты работников предприятий, которые объявят о банкротстве или санации.
 
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