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Слуцкий медколледж принял участие в областном конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности

12.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкий медколледж принял участие в областном конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности

11 апреля 2019 года команда учащихся учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» приняла участие в III областном конкурсе среди учащейся молодежи по основам безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее».

В состав команды вошли 6 юношей и 4 девушки. Конкурсная программа включала следующие этапы: «Инновационный социальный проект», «Шлягер безопасности», «Лучший видеоролик», «Преодоление полосы препятствий», «Знатоки ОБЖ», «Оказание первой помощи».

Конкурс проходил на базе филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси в Борисовском районе.

Слуцкий медколледж принял участие в областном конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности

Сплоченность команды, усердные тренировки, соревновательный дух позволили представителям команды медицинского колледжа обойти многих соперников и занять почетное второе место.
Медики и спасатели – это два неразделимых звена, это две команды, которые не знают праздников и выходных дней. Это те люди, которые готовы прийти Вам на помощь в любую минуту.


 
 
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11 апреля 2019 года команда учащихся учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» приняла участие в III областном конкурсе среди учащейся...
 
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