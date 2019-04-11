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Слуцкий медколледж принял участие в областном конкурсе по основам безопасности жизнедеятельности
12.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
11 апреля 2019 года команда учащихся учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» приняла участие в III областном конкурсе среди учащейся молодежи по основам безопасности жизнедеятельности «Студенты. Безопасность. Будущее».
В состав команды вошли 6 юношей и 4 девушки. Конкурсная программа включала следующие этапы: «Инновационный социальный проект», «Шлягер безопасности», «Лучший видеоролик», «Преодоление полосы препятствий», «Знатоки ОБЖ», «Оказание первой помощи».
Конкурс проходил на базе филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси в Борисовском районе.
Сплоченность команды, усердные тренировки, соревновательный дух позволили представителям команды медицинского колледжа обойти многих соперников и занять почетное второе место.
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11 апреля 2019 года команда учащихся учреждения образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» приняла участие в III областном конкурсе среди учащейся...
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