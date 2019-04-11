Сотрудник ГАИ встретился со старшеклассниками 11-й школы

Источник материала: Слуцк Город





В рамках акции «Пешеход» профилактическое мероприятие прошло в средней школе №11.

Инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов в актовом зале школы пообщался со старшеклассниками. Он призвал детей беречь себя, избегать опасных игр на дороге и соблюдать Правила, а в завершение пожелал через год встретиться с ребятами в том же составе.









В Минской области с начала года с участием пешеходов произошло 50 ДТП, в которых 13 человек погибли, 39 – травмированы. На пешеходных переходах зафиксировано 21 ДТП, в которых 2 человека погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось , что автомобилисты Слуцка при поддержке ГАИ установили в Слуцке таблички, напоминающие пешеходам о правиле «смотреть по сторонам».

Slutsk-Gorod.by