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Сотрудник ГАИ встретился со старшеклассниками 11-й школы
12.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В рамках акции «Пешеход» профилактическое мероприятие прошло в средней школе №11.
Инспектор ДПС ГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов в актовом зале школы пообщался со старшеклассниками. Он призвал детей беречь себя, избегать опасных игр на дороге и соблюдать Правила, а в завершение пожелал через год встретиться с ребятами в том же составе.
В Минской области с начала года с участием пешеходов произошло 50 ДТП, в которых 13 человек погибли, 39 – травмированы. На пешеходных переходах зафиксировано 21 ДТП, в которых 2 человека погибли и 20 получили травмы различной степени тяжести.
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Дмитрий Семибратов призвал детей беречь себя, избегать опасных игр на дороге и соблюдать Правила, а в завершение пожелал через год встретиться с ребятами в том же...
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