БЖД назначила поезд из Минска на болгарский курорт Варна

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители пресс-центра БЖД, беспересадочный поезд из Минска в Варну будет следовать через украинские города Львов и Ивано-Франковск, а также через румынскую столицу Бухарест.

Первый состав из Минска в Болгарию отправится 10 июня в 17.37. Время в пути до Варны составит чуть менее двух суток. Часовой пояс в Беларуси и Болгарии одинаковый. Первый поезд прибудет на конечную станцию 12 июня в 10.20. Остальные поезда будут отправляться из Минска в следующие дни: 15, 22, 27 июня; 4, 9, 16, 21, 28 июля; 2, 9, 14, 21, 26 августа; 2, 7 сентября.

Из Варны состав будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня; 6, 11, 18, 23, 30 июля; 4, 11, 16, 23, 28 августа; 4, 9 сентября в 19.05 и прибывать в белорусскую столицу 14, 19, 26 июня; 1, 8, 13, 20, 25 июля; 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа; 6, 11 сентября соответственно в 11.04 соответственно.

Предварительная продажа билетов на поезд начинается за 60 суток до отправления поезда. Продажа билетов на поезд, отправляющийся 10 июня, стартует сегодня, 12 апреля. Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, а также по телефонам справочной службы и в ж/д кассах.