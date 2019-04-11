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БЖД назначила поезд из Минска на болгарский курорт Варна

12.04.2019 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БЖД назначила поезд из Минска на болгарский курорт Варна
Фото: / TUT.by

Как сообщили представители пресс-центра БЖД, беспересадочный поезд из Минска в Варну будет следовать через украинские города Львов и Ивано-Франковск, а также через румынскую столицу Бухарест.

БЖД назначила поезд из Минска на болгарский курорт Варна Отдыхать побольше. Когда лучше брать отпуск в 2019 году?

Первый состав из Минска в Болгарию отправится 10 июня в 17.37. Время в пути до Варны составит чуть менее двух суток. Часовой пояс в Беларуси и Болгарии одинаковый. Первый поезд прибудет на конечную станцию 12 июня в 10.20. Остальные поезда будут отправляться из Минска в следующие дни: 15, 22, 27 июня; 4, 9, 16, 21, 28 июля; 2, 9, 14, 21, 26 августа; 2, 7 сентября.

Из Варны состав будет отправляться 12, 17, 24, 29 июня; 6, 11, 18, 23, 30 июля; 4, 11, 16, 23, 28 августа; 4, 9 сентября в 19.05 и прибывать в белорусскую столицу 14, 19, 26 июня; 1, 8, 13, 20, 25 июля; 1, 6, 13, 18, 25, 30 августа; 6, 11 сентября соответственно в 11.04 соответственно.

Предварительная продажа билетов на поезд начинается за 60 суток до отправления поезда. Продажа билетов на поезд, отправляющийся 10 июня, стартует сегодня, 12 апреля. Более подробную информацию можно получить на сайте БЖД, а также по телефонам справочной службы и в ж/д кассах.

 
Теги: Минск
 
 
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Состав №451/452 Минск–Варна будет курсировать с 10 июня.
 
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