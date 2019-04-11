В Новополоцке девушка с 2,5 промилле алкоголя угнала Audi и повредила на ней 7 автомобилей

Источник материала: Tut.by

Сотрудники ГАИ задержали в Новополоцке девушку, которая угнала у знакомого Audi и повредила на ней 7 автомобилей. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Вечером 11 апреля 19-летняя девушка распивала спиртные напитки с 32-летним мужчиной. Когда тот уснул, она взяла ключи от его Audi и поехала кататься по городу.

— Отсутствие элементарных навыков вождения и 2,5 промилле алкоголя в организме привели к тому, что во время своей короткой поездки, девушка поцарапала 7 чужих автомобилей, после чего была задержана инспекторами, — рассказали в милиции.

Сотрудники ГАИ составили на нарушительницу административные протоколы. Также в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК (Угон транспортного средства).