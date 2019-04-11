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Как на расстоянии в 39 тысяч километров управляют белорусским спутником из деревни в Минской области

12.04.2019 12:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

День космонавтики в деревне Станьково (Минская область) отмечают маневром. Сегодня утром из наземного комплекса управления отдали команду и белорусский спутник скорректировал свое местоположение на геостационарной орбите. Это плановая работа, и так уж совпало, что именно 12 апреля 2019 года необходимо было сдвинуть немного отклонившуюся траекторию полета аппарата. От родины его отделяют 39 000 километров, пишет издание Млын.by.


Копия спутника (правда, в 10 раз меньше оригинала) установлена прямо на входе в здание, откуда дежурная смена тщательно следит за полетом. Запасы топлива позволят аппарату находиться в космосе до 2031 года. А запущен он на орбиту с китайского космодрома «Сичан» 15 января 2016 года в 19.57 по минскому времени.


Мировая космическая группировка на сегодня насчитывает около 4000 спутников. Адрес белорусского аппарата BELINTERSAT-1 на геостационарной орбите — 51,5 градуса восточной долготы. Его скорость совпадает со скоростью вращения Земли вокруг своей оси, что дает право считать, будто спутник завис над определенной территорией. Скорость — около 1600 километров в час. Главная задача аппарата — предоставление услуг спутниковой связи, в том числе обеспечение передачи данных, голоса, видеонаблюдения, интернет-соединений, а также телевизионное вещание.

Сотрудник наземного комплекса управления Александр с космической фамилией Леонов признается: по ночам в детстве всматривался в небо и увлекался астрономией. Но с возрастом все чаще наблюдает за космосом по монитору компьютера. А телескоп если и выносит, так только чтобы разнообразить досуг соседских детей. Но что касается увлечения и профессии, шутит — мол, действительно, звезды сошлись.


— Представьте себе швейную иголку с ушком в один миллиметр. Если на вытянутой руке посмотреть, это будет примерный размер позиции спутника или любого современного геостационара. И в этом пределе мы его удерживаем, — рассказал начальник службы баллистико-навигационного обеспечения наземного комплекса управления Александр Леонов. — По соседству с восточной и западной стороны есть другие аппараты — активные и неактивные, которые создают помехи друг другу, надо удерживать аппарат и при этом не мешать остальным. Это что касается электромагнитной совместимости, а физическое столкновение, конечно, возможно. Количество запущенных в космос спутников непрерывно растет, потому будет возрастать и вероятность столкновения. Будут образовываться сотни и тысячи осколков, которые при аварии разлетятся в разные стороны и таким образом могут привести к цепи проблемных событий.

Пока история знает только единственный подобный случай. 10 лет назад над полуостровом Таймыр на высоте около 800 километров столкнулись принадлежавший космическим войскам России искусственный спутник «Космос-2251» и аппарат американского оператора связи «Иридиум-33». Образовалось свыше 600 обломков. Чтобы предотвратить аварию, пришлось провести маневр уклонения Международной космической станции.


— Маневр белорусского спутника потребует около 100 граммов топлива и не считается крупным. Это небольшая коррекция, — уточняет Александр Леонов. — Алгоритм такой: вначале проводятся траекторные измерения, чтобы знать, куда спутник должен лететь. Измерения длятся два дня, необходимо набрать достаточный объем информации, потом обрабатываем данные и производим расчеты. Далее будет составлен блок команд, который отправляют на спутник, и в определенное время включатся силовые установки.


Чтобы продлить работу белорусского спутника на орбите, маневр по коррекции проводят, когда большие небесные тела — Юпитер, Сатурн, Луна — помогают аппарату и таким образом «экономят» топливо на борту. По сути, место в космосе на геостационарной орбите для белорусского аппарата ограничено кубом с гранями в 75 километров. Так что сохранить его позицию — работа в самом деле ювелирная.

Компетентно

Белорусский и российский операторы спутниковой связи — «Завод точной электромеханики» и «Космическая связь» — подписали в Минске соглашение о сотрудничестве. Договоренности послужат развитию взаимодействия в космической отрасли, повышению коммерциализации предоставляемых операторами сервисов, а также вовлечению белорусских предприятий в разработку и производство земных станций спутниковой связи для подвижных платформ.


О деталях соглашения рассказал заместитель директора по развитию завода точной электромеханики Андрей Абрамов:

— Мы наметили сотрудничество по нескольким направлениям. Во-­первых, по перспективному спутнику «Экспресс­АМУ6» — для обеспечения нужд Беларуси, диверсификации внешнеэкономической деятельности, а также участия в проекте телевизионного вещания в рамках Союзного государства и в дальнейшем — ЕАЭС. Во­вторых, по проекту «Экспресс­РВ», в котором российский оператор видит обеспечение спутниковой связи и интернета вещей в Северном полушарии. И мы, как оператор, заинтересованы в том, чтобы белорусские предприятия подтвердили свой высокий потенциал и смогли освоить разработку и производство земных станций для подвижных платформ.

 
Теги: Минск
 
 
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Главная задача аппарата - предоставление услуг спутниковой связи и телевизионное вещание.
 
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