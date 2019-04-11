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Как проходит учебно-тренировочный сбор сильнейших каратистов Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по каратэ начала очередной учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Это еще один этап подготовки к международным стартам, среди которых и II Европейские игры. На татами – сильнейшие каратисты страны. Совсем скоро они отправятся на очередные соревнования, где будут сражаться не только за медали, но и рейтинговые очки, которые так важны при отборе на олимпиаду.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по каратэ начала очередной учебно-тренировочный сбор, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это еще один этап подготовки к...
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