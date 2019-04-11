ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска Ксения Станкевич завоевала бронзу на ЧЕ по вольной борьбе в Бухаресте

12.04.2019 12:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ксения Станкевич – обладательница бронзовой медали чемпионата Европы по вольной борьбе в категории до 50 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруске огромных усилий стоило добраться до полуфинала. Станкевич на пути к 1/2 была сильнее представительниц Швеции и Польши. В финал попасть не получилась из-за болгарской спортсменки. В схватке за третье место Ксения Станкевич легко поборола румынку.

Белоруска Ксения Станкевич завоевала бронзу на ЧЕ по вольной борьбе в Бухаресте

В шаге от бронзы в весе до 55 килограммов остановилась Залина Сидакова. Она без шансов уступила турчанке – 0:10.

Еще три наши спортсменки – Екатерина Гончар-Янушкевич, Ирина Курочкина и Кристина Федорашко – выбыли на ранней стадии турнира.

Белоруска Ксения Станкевич завоевала бронзу на ЧЕ по вольной борьбе в Бухаресте
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ксения Станкевич – обладательница бронзовой медали чемпионата Европы по вольной борьбе в категории до 50 килограммов, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поздравил тяжелоатлетку Наумову с золотой медалью ЧЕ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика