Белоруска Ксения Станкевич завоевала бронзу на ЧЕ по вольной борьбе в Бухаресте

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ксения Станкевич – обладательница бронзовой медали чемпионата Европы по вольной борьбе в категории до 50 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруске огромных усилий стоило добраться до полуфинала. Станкевич на пути к 1/2 была сильнее представительниц Швеции и Польши. В финал попасть не получилась из-за болгарской спортсменки. В схватке за третье место Ксения Станкевич легко поборола румынку.





В шаге от бронзы в весе до 55 килограммов остановилась Залина Сидакова. Она без шансов уступила турчанке – 0:10.

Еще три наши спортсменки – Екатерина Гончар-Янушкевич, Ирина Курочкина и Кристина Федорашко – выбыли на ранней стадии турнира.



