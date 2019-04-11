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70 дизайнеров в 8 номинациях. В Минске наградили победителей премии в рамках Недели белорусской моды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске наградили победителей национальной премии в области моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право называться лучшими боролись 70 дизайнеров в восьми номинациях.
Среди них «Дизайнер аксессуаров», «Открытие года», «Эко-бренд» и «Новый талант». Лучших представителей индустрии по итогам двух минувших сезонов выбирали сами участники с помощью голосования.
Янина Гончарова, руководитель Белорусской недели моды и ассоциации дизайнеров «Белорусская палата моды»:
Напомним, сегодня, 12 апреля, в рамках Недели белорусской моды начнутся показы коллекций одежды. О своем участии заявили более полусотни дизайнеров.
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70 дизайнеров в 8 номинациях. В Минске наградили победителей премии в рамках Недели белорусской моды
Новости Беларуси. В Минске наградили победителей национальной премии в области моды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За право называться лучшими...
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