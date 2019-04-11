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Учиться всю жизнь: белорусские вузы создают онлайн-ресурс для непрерывного дистанционного образования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Учиться всю жизнь – тренд XXI века. Белорусские региональные вузы создают онлайн-ресурс для непрерывного дистанционного образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опыт «открытых» университетов белорусские преподаватели перенимают у коллег из Англии, Швеции, Испании, Латвии, где дистанционное обучение давно стало нормой жизни.
Хайко Фриц, профессор социологии (Швеция):
Основу массового удаленного образования в Беларуси закладывают преподаватели сразу шести региональных вузов: Гомеля, Витебска, Бреста, Гродно, Полоцка и Горок. Сейчас ведется разработка онлайн курсов в виде интерактивных презентаций, игр, викторин и видеороликов.
Юрий Колесник, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров ГГТУ им. П.О. Сухого:
Мы разрабатываем дистанционные курсы по энергосбережению (как снижать коммунальные платежи), по гражданскому праву, по английскому языку, по информационной безопасности (IT-технологии), социальному предпринимательству и финансовой грамотности.
Такой образовательный центр в Беларуси появится впервые. Получать новые знания на протяжении всей жизни смогут все желающие – не выходя из дома и пока бесплатно. Онлайн-площадка должна заработать уже осенью. Набор не ограничен. Интернет-технологии позволяют получать знания хоть всем 10 миллионам белорусов одновременно.
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Учиться всю жизнь: белорусские вузы создают онлайн-ресурс для непрерывного дистанционного образования
Новости Беларуси. Учиться всю жизнь – тренд XXI века. Белорусские региональные вузы создают онлайн-ресурс для непрерывного дистанционного образования, сообщили в...
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