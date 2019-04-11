ОБОБЩЕНИЕ: В Судане произошел военный переворот, США и ЕС призывают к сдержанности

Источник материала: Интерфакс

В Судане в минувший четверг произошел военный поворот. Утром о смене власти в стране начали сообщать источники, а днем министр обороны Судана Авад бен Ауф в телевизионном обращении подтвердил, что президент страны Омар аль-Башир смещен с поста и арестован.

В стране объявлен двухлетний переходный период для формирования правительства, три месяца будет действовать режим чрезвычайного положения. Между тем разведывательное агентство Судана распорядилось выпустить политических заключенных. Смена власти произошла после многих месяцев протестов против повышения цен на хлеб.

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку народу Судана на фоне смены власти в стране, призывает к сдержанности, сообщает в четверг пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь подтверждает, что ООН готова поддержать народ Судана, пока он определяет свой дальнейший путь", - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь "повторяет свой призыв к спокойствию и крайней сдержанности всех сторон".

А.Гутерриш выразил надежду на то, что "демократические стремления народа Судана будут реализованы путем уместного и инклюзивного переходного периода".

США призвали военных как можно быстрее передать власть гражданскому правительству.

"Военным в Судане следует быстрее передать власть в стране гражданскому правительству, так как именно этого добивается население страны", - заявил в четверг представитель госдепа Роберт Палладино.

Он отметил, что "Соединенные Штаты поддерживают мирный и демократический Судан", а также - приветствуют стойкость суданского народа.

Также Госдепартамент США обновил рекомендации по поездкам в Судан, поставив страну на четвертый уровень опасности.

"Не посещайте Судан из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений людей и вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении госдепа.

В нем также отмечается, что 11 апреля 2019 года ведомство распорядилось об отъезде из страны нештатных государственных служащих США.

Евросоюз также призывает к быстрой передаче власти переходному гражданскому правительству в Судане, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

"Только заслуживающий доверия и всеобъемлющий политический процесс может удовлетворить чаяния суданского народа и привести к политическим и экономическим реформам, в которых нуждается страна. Этого можно добиться только путем быстрой передачи полномочий гражданскому переходному правительству", - говорится в заявлении.

ЕС призывает проявлять в этом процессе "спокойствие и сдержанность".

Белорусский интерес

Смена политического руководства в Судане ставит под угрозу реализации ряд масштабных проектов, которые планировалось реализовать в этой африканской стране.

В декабре минувшего года Минск посещал с официальным визитом теперь уже бывший президент Судана Омар аль-Башир. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне в ходе встречи с президентом Судана отмечал, что Минск рассматривает Судан как "ворота" на африканский континент.

В числе приоритетных проектов А.Лукашенко выделил добычу золота в Судане "с целью улучшения взаимных расчетов в торговле", создание крупных сборочных машиностроительных производств, поставку белорусской сельхозтехники.

В ходе визита аль-Башира в Минске было открыто посольство Судана в Беларуси.

Планировалось, что в ближайшее время Судан выделит Беларуси второй участок для добычи золота. Ранее в Судане было зарегистрировано белорусское предприятие, которое специализировалось на золотодобыче.

Договоренности о поиске и добыче золота представителями Беларуси были достигнуты после визита президента страны А.Лукашенко в Судан в январе 2017 года.

В диалоге белорусская сторона подчеркивала особый характер отношений с тогдашним руководством Судана. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявлял, что "для суданской стороны открыты все двери". По его словам, подтверждением этого является вручение послом сразу после прибытия в Минск верительных грамот президенту Беларуси, его встречи с руководством обеих палат белорусского парламента, министром иностранных дел и другими руководителями министерств и ведомств Беларуси.

По словам премьера, Беларусь готова была развивать взаимовыгодное сотрудничество с Суданом по всем направлениям. Правительство планировало создание совместных с Суданом предприятий по сборке белорусской машиностроительной и сельскохозяйственной техники, переработке мясомолочной продукции, строительству животноводческих комплексов, а также в сфере электроэнергетики, нефтяном секторе.