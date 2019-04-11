Официальное открытие мотосезона состоится в Минске 13 апреля

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 13 апреля в Минске состоится официальное открытие мотосезона. Участники акции соберутся около 10 часов утра на площадке возле Ледового дворца спорта.

Построение колонны мотоциклистов намечено с 12.00 до 12.30. Затем колонна байкеров проедет по маршруту ул.Притыцкого - пр.Пушкина - пр.Дзержинского - трасса Р-1 до агрогородка Щомыслица, ТЛЦ «Глобус Парк», пишет БЕЛТА .

В ГАИ также отметили, что в стране по 21 апреля проводится республиканская профилактическая акция под девизом «Открой сезон без нарушений!». Ее цель – предупреждение ДТП с участием мототранспорта. Усиливается контроль за соблюдением ПДД водителями двухколесного механического транспорта. В трудовых коллективах, учреждениях образования, среди представителей соответствующих общественных объединений и клубов проведут информационно-разъяснительную работу о порядке получения водительского удостоверения, постановки мотоцикла и мопеда на учет, правилах безопасного поведения на дорогах.