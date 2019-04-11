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Официальное открытие мотосезона состоится в Минске 13 апреля

12.04.2019 14:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Официальное открытие мотосезона состоится в Минске 13 апреля
Фото из открытых источников

Как сообщили представители отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 13 апреля в Минске состоится официальное открытие мотосезона. Участники акции соберутся около 10 часов утра на площадке возле Ледового дворца спорта.

Официальное открытие мотосезона состоится в Минске 13 апреля Куда обращаться, если мотоциклисты не дают покоя?

Построение колонны мотоциклистов намечено с 12.00 до 12.30. Затем колонна байкеров проедет по маршруту ул.Притыцкого - пр.Пушкина - пр.Дзержинского - трасса Р-1 до агрогородка Щомыслица, ТЛЦ «Глобус Парк», пишет БЕЛТА.

В ГАИ также отметили, что в стране по 21 апреля проводится республиканская профилактическая акция под девизом «Открой сезон без нарушений!». Ее цель – предупреждение ДТП с участием мототранспорта. Усиливается контроль за соблюдением ПДД водителями двухколесного механического транспорта. В трудовых коллективах, учреждениях образования, среди представителей соответствующих общественных объединений и клубов проведут информационно-разъяснительную работу о порядке получения водительского удостоверения, постановки мотоцикла и мопеда на учет, правилах безопасного поведения на дорогах.

 
Теги: Минск
 
 
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Колонна байкеров проедет по маршруту ул.Притыцкого - пр.Пушкина - пр.Дзержинского - трасса Р-1 до агрогородка Щомыслица, ТЛЦ «Глобус Парк».
 
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