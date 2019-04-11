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Мама-папа-мама: в Греции родился ребенок с генетическим материалом трех человек

12.04.2019 13:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачи-репродуктологи из Греции и Испании сумели произвести на свет ребенка с использованием генетического материала трех человек. Мальчик весом 2,9 кг родился в Греции во вторник. Сообщается, что ребенок и мать чувствуют себя хорошо.


Фото: gazetaingush.ru

По словам врачей, это новое слово в истории медицины, которое даст надежду бесплодным парам во всем мире. При этом ряд британских экспертов полагают, что по соображениям этики этот медицинский эксперимент проводить не следовало.

Новая технология была разработана, чтобы помочь семьям, имеющим в анамнезе митохондриальные заболевания, которые являются наследственными и передаются от матери ребенку.

Однако в данном конкретном случае она была использована для лечения бесплодия у 32-летней жительницы Греции, до этого уже прошедшей четыре неудачных курса экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Для ЭКО были использованы ее собственная яйцеклетка, сперматозоиды отца и еще одна яйцеклетка от женщины-донора. Оплодотворенный таким образом эмбрион был перенесен в матку пациентки.

Теперь ее сын имеет набор ДНК не только от своих родителей, но и небольшое количество генетического материала от женщины-донора, поскольку митохондрии имеют собственный набор ДНК.

Прецеденты

Этот экспериментальный метод оплодотворения ранее применялся лишь в одном случае — для семейной пары из Иордании — и тоже вызвал неоднозначную реакцию в медицинском сообществе. В то же время ряд специалистов, занимающихся проблемами репродукции, полагают, что этот метод позволит увеличить шансы на успех ЭКО.

Митохондрии — это крошечные компоненты клетки, имеющиеся почти в каждой клетке тела и преобразующие питательные вещества в энергию.

Мутации в митохондриальном геноме приводят к нарушениям энергетического обмена в клетках и вызывают митохондриальные заболевания, при которых в первую очередь поражается мышечная и нервная системы.

Поскольку этот дефект наследуется от матери, то совмещение ДНК матери с митохондриями женщины-донора может помочь передать будущему потомству здоровый митохондриальный геном.

Есть также предположения, что уровень митохондриального ДНК может влиять и на успешное развитие беременности, однако клинических доказательств этому пока нет.


Фото: surrogacy.net.ua

Этическая дилемма

Греческие медики работали совместно с испанским репродуктивным центром Embryotools, который только что объявил, что еще 24 женщины принимают участие в этом экспериментальном методе ЭКО и уже восемь эмбрионов готовы к пересадке.

Президент Института жизни в Афинах Панайотис Псатас по поводу нового случая заявил следующее: «Неоспоримое право женщины стать биологической матерью [своему ребенку] стало реальностью. Мы очень гордимся возможностью объявить об этой инновации международного масштаба в деле вспомогательной репродукции, и отныне мы можем дать возможность иметь здорового ребенка тем женщинам, которые уже прошли несколько неудачных циклов ЭКО или имеют редкие генетические митохондриальные заболевания».

В феврале 2018 года врачи в английском городе Ньюкасл, которыми первыми разработали эту технологию, получили разрешение на использование генетического материала от трех человек при использовании репродуктивных технологий в Соединенном Королевстве.

Надзорный орган в Британии уже одобрил два подобных случая — оба у семейных пар, имеющих редкие митохондриальные заболевания.

Однако ряд британских врачей указывают, что бесплодие и предотвращение передачи по наследству генетического заболевания — это разные вещи с морально-этической точки зрения.

«Меня беспокоит, что в данном случае такой необходимости не было — забирать из яйцеклетки этой женщины ее генетический материал и пересаживать его в яйцеклетку донора. Риск этой технологии еще до конца неизвестен, однако к ней можно прибегать в случае митохондриальных заболеваний, но не в подобной ситуации. Эта пациентка могла бы зачать, если бы в дальнейшем снова использовался обычный метод ЭКО», — сказал специалист по проблемам репродукции из Оксфордского университета Тим Чайлдс, директор одной из крупнейших клиник в Британии, занимающейся проблемами репродукции, The Fertility Partnership.

 
 
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Врачи-репродуктологи из Греции и Испании сумели произвести на свет ребенка с использованием генетического материала трех человек.
 
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