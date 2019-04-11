Завершается отопительный сезон в Ганцевичах

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

На основании технического кодекса установившейся практики ТКП 388-2012 (02230/02030) «Правила подготовки и проведение осенне-зимнего периода энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии», в связи с установившейся устойчивой положительной температурой наружного воздуха и во исполнение распоряжения председателя Брестского облисполкома от 9 апреля 2019 г. № 43-р «Об окончании отопительного сезона» разрешить окончание отопительного сезона с 12 апреля 2019 года для всех потребителей тепловой энергии в районе.

Отключение систем отопления потребителей тепловой энергии произвести в следующей последовательности:

1-я очередь — общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты;

2-я очередь — жилищный фонд, общежития, гостиницы, учебные заведения;

3-я очередь — детские дошкольные, школьные, медицинские, учебные учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, библиотеки.

В случае понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов поставщикам тепловой энергии необходимо ввести режим «протапливания» на отопительных котельных, обеспечивающих тепловой энергией детские дошкольные, школьные и медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, библиотеки.

Председатель Ганцевичского райисполкома В.В. Белов.

(Visited 10 times, 10 visits today)